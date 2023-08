Chutes d’arbres entre Anhée et Bouvignes (Dinant): la route régionale reste fermée "jusqu’à nouvel ordre"

Ce jour-là, les trains avaient été à l’arrêt durant plusieurs heures entre Yvoir et Dinant car des arbres menaçaient les câbles aériens. Après avoir dégagé et sécurisé les lieux, le courant sur les caténaires avait été rétabli et le trafic ferroviaire avait pu reprendre.

La route régionale, elle, était restée fermée à la circulation, par mesure de prudence. Selon le mayeur de Dinant, Thierry Bodlet, des arbres auraient été fragilisés à cause de l’actuelle alternance entre périodes de pluie et de chaleur.

Lundi, à la suite d’une visite sur place des autorités communales avec le DNF (Département de la Nature et des Forêts), la police, les pompiers et la SNCB, il a été décidé que la N 96 resterait fermée officiellement "jusqu’à nouvel ordre vu les risques de chutes d’arbres déracinés et appuyés les uns sur les autres". D’après le bourgmestre, la SNCB, propriétaire des lieux, "a été mise en demeure de réaliser la sécurisation dans les plus brefs délais. Ce doit être fait pour jeudi", insiste-t-il.