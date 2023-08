Assesse: Dancot-Pinchart, un éditeur empreint de poésie

Depuis lors, les deux collaborateurs ont reçu une centaine de manuscrits de divers auteurs et comptabilisent déjà quatre titres dans leur catalogue. Le dernier en date, Asile d’un seul, est paru il y a trois mois. Le tout tiré entre 50 et 100 exemplaires par publication. "Nos choix sont définis par nos coups de cœur, sans tenir compte du profil de l’auteur ou de ce qui fonctionne le mieux en librairie", explique l’éditeur. Par ces principes, les éditions Dancot-Pinchart espèrent ainsi promouvoir des poètes belges ou étrangers qui ne sont pas diffusés ailleurs. "Nous pouvons donc servir de tremplin pour eux avant qu’ils ne connaissent un éditeur de plus grande ampleur."

Poète dans l’âme

Avant de se lancer dans cette entreprise éditoriale, Pierre Dancot n’était guère novice dans le monde de l’écriture. Outre son activité de journaliste indépendant, il totalise plusieurs recueils de poésie à son actif, dont un conte ( Zoé, petite princesse, Editions Labor, 1998). Une passion qu’il a naturellement transmise à son fils Gaspard, lauréat à 17 ans du 1er prix du concours international Poésie en liberté 2020. Bref, chez les Dancot, on apprécie de jongler avec les mots et les émotions. "La poésie est noble, essentielle et dit tout en peu de mots", estime Pierre Dancot.

Aujourd’hui en pleine rédaction d’un nouveau livre, à paraître l’an prochain aux éditions Le Tailli Pré, l’auteur déplore toutefois l’image erronée de la poésie au sein du public. "Aujourd’hui, il est considéré qu’à 40 ans, on est un jeune poète, car la moyenne d’âge des auteurs est de 60 ans", constate le quinquagénaire résidant à Assesse.

De plus, il regrette qu’à l’inverse de la France ou la Suisse, la Belgique ne soit pas un territoire propice à la vente d’ouvrages de poésie: "La plupart des librairies ne mettent pas en avant la poésie, sauf lorsqu’il s’agit d’un recueil de slams." D’où l’intérêt pour lui de défendre le genre et d’offrir à la poésie naissance l’occasion de se faire connaître.

Infos et commande via editionsdancotpinchart@gmail.com