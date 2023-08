Walcourt: plusieurs jeunes de l'entité ont participé aux JMJ au Portugal

"Lorsque ma maman m’a parlé de cet événement, je n’étais pas plus emballé que ça d’y participer", se souvient Lucas Renard. "Deux semaines à assister à des messes, très peu pour moi." Par curiosité, le jeune homme s’est quand même rendu à la réunion d’information organisée début juillet à Namur et, au retour, son opinion avait déjà évolué. Au final, il ne regrette absolument pas les deux semaines exceptionnelles qu’il vient de vivre. Il se dit même prêt à remettre le couvert lors de la prochaine édition qui se déroulera à Séoul.

"La première semaine, nous l’avons passée à Portimão où se déroulait le festival"Welcome to Paradise". Le premier soir, nous étions 4 200 jeunes à être accueillis avec un verre de Porto à l’Arena de Portimão", se souvient-il. "Nous avons logé dans une école et, durant cette première semaine, nous n’avons pas eu beaucoup de temps libre. Des temps de prière étaient organisés mais aussi des workshops sur des thèmes de société tel que l’homme et la femme au sens de la bible ou encore faire carrière avec l’Esprit-Saint.

Cadeaux du monde entier

Au-delà des activités liées à la religion, Lucas Renard a eu l’occasion d’échanger avec beaucoup d’autres jeunes du monde entier. "Il s’agissait non seulement d’échanges verbaux mais aussi d’échanges de petits objets que nous avions apportés. Je suis donc rentré avec plein de souvenirs de pays du monde entier", poursuit-il. La deuxième semaine du séjour s’est déroulée à Lisbonne où le temps fort était la visite du pape François.

"Nous avons eu l’occasion de le voir passer en voiture à quelques mètres de nous", ajoute encore notre interlocuteur. "La veillée en sa présence m’a donné des frissons dans le dos et c’est une expérience que je ne suis pas près d’oublier. À présent, j’ai même envie de renforcer ma pratique religieuse."

Un langage actuel

Pour leur part, Salomé et Perrine Wilmotte abondent dans le sens de leur ami Lucas. "J’ai proposé à ma sœur de venir avec moi. Au début, je me disais que j’allais me cacher durant les messes et, au final, j’ai assisté à toutes sans m’endormir", déclare Salomé.

Et de poursuivre: "Aux JMJ, on s’adresse aux jeunes dans un langage actuel et dans l’air du temps. Cela nous a donné l’envie d’écouter les intervenants qui s’adressaient à nous. Cela nous a permis de voir qu’il existe une Église jeune et dynamique et de renforcer notre foi intérieure".

Comme pour Lucas, la participation à cet événement lui a donné l’envie de pratiquer dans une Église qui lui parle.

"Lorsque nous sommes rentrées, nous avons apprécié le confort de notre lit", sourit Salomé Wilmotte. "Mais nous pourrions le troquer pour participer à des JMJ toute la vie pour revivre cette magnifique ambiance."