Une finale fraternelle aux joutes nautiques de La Plante (photos)

Le président de la confrérie des Compagnons de Buley, organisatrice, lui remet le lourd collier en métal des Roys autour du cou. D’années en années s’y gravent les noms des champions. Bientôt apparaîtra celui de Guillaume. "Je ressens un sentiment de plénitude. Vous avez devant vous quelqu’un qui a réalisé un rêve. Certains veulent aller sur la lune, d’autres apprendre l’allemand. Moi, c’était gagner les joutes", partage-t-il toujours aussi ému.

Fils et petits-fils de Plantois, Plantois à leur tour, les deux frères comptent à leur tableau plus de vingt années de participation à cet éminent folklore local. "C’est la deuxième finale que je joue contre lui, la première, je l’avais gagnée", retrace Simon, quatre fois finaliste, trois fois vainqueur. "On appelle Guillaume le Poulidor des joutes, l’éternel second. Cette victoire, il est allé la chercher, je ne lui ai pas donnée. En deux secondes d’inattention, il m’a surpris. Ce qui a fait la différence, c’est sa position et sa concentration à ce moment-là." Leurs amis bruxellois avaient fait le déplacement rien que pour eux. Ils ne l’auront pas fait pour rien.

Un tournant dans la joute

Un certain Dimitri avait fait forte impression la semaine précédente, lors des entraînements des jouteurs. La légende raconte qu’il n’a pas touché l’eau une seule fois. Sans doute la pluie de la semaine passée lui sied mieux que l’inattendu mais réconfortant soleil de ce dimanche. Il tombe au premier tour, surpris par un ancien Roy. "À partir de ce moment-là, on a compris que tout pouvait arriver", analyse Simon.

La véritable ambition des Buley reste finalement de passer du bon temps et de perpétuer la tradition entre les deux rives. "Comme d’habitude, il y a eu beaucoup de fraternité et de fairplay", dit Shaï, jouteur Jambois, ne souhaitant certainement pas voir la victoire des uns comme l’échec des autres.

"On reste tous des Namurois", sourit-il.

C’est la deuxième année qu’une joute nautique féminine existe. La deuxième année aussi que Belinda Lequeux en est la porte-drapeau avec une seconde victoire décrochée vaillament ce dimanche. "C’est beaucoup de bonheur je ne m’en lasse pas ! ", se réjouit-elle. "Ma première passe, c’était contre la finaliste de l’année passée, Sixtine Paitoni. La dernière, la troisième, j’ai jouté contre sa sœur, Noemie."

Plantoise, elle l’est dans le cœur surtout, elle qui y joue au club de basket local. "Je pense que mes appuis acquis au basket m’ont aidée. Ma carure aussi. Mais ce que les joutes demandent surtout, c’est de la concentration. Il y a beaucoup de choses à apprendre: comment se présenter face à l’adversaire, comment présenter sa lance, comment tomber…", examine-t-elle. Après cinq jours d’entraînements remplis de plaisir, elle voit cette après-midi comme une cerise sur le gâteau. Elle remettra son titre en jeu l’an prochain. Ne dit-on pas jamais deux sans trois ?

joutes nautiques La Plante 2023 ©ÉdA

