Philippeville: une Chinelle familiale mais boueuse

Des changements

En 43 ans, bon nombre de choses ont changé à la Chinelle. Mais la plupart de ces modifications sont positives. La présentation des pilotes ne s’est plus déroulée à Philippeville mais à Surice. Le circuit a été modifié pour proposer plus d’animation aux spectateurs. Les buvettes sont désormais gérées par des associations et des clubs locaux. Les food trucks sont tenus par des indépendants régionaux. Les entrées sont payantes et les boissons sont servies dans des gobelets réutilisables. Enfin, des bénévoles se fédèrent autour de l’organisation. Tous ces changements redonnent une âme et une ambiance spécifique à cette épreuve mythique.

Un spectacle familial

Bien que cette compétition moto attire une toute grande foule, sa particularité réside dans l’esprit familial qui s’en dégage. Il est courant de voir toute une famille déambuler dans les stands, sur l’esplanade ou au détour du circuit. Le fait que de nombreux pilotes soient issus de la région n’y est certainement pas étranger.

Pour cette 43e édition de la Chinelle, la météo était sans doute un peu trop humide la journée de samedi. Mais le retour d’un temps sec durant la nuit et le retour d’un relatif temps ensoleillé le dimanche en ont décidé plus d’un à effectuer le déplacement jusqu’à Franchimont pour participer d’une manière ou d’une autre, à cette mythique épreuve sportive.