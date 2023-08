Chute d’arbres entre Bouvignes et Yvoir

Entre 12h30 et 15h, les trains étaient à l’arrêt entre Yvoir et Dinant. Plusieurs arbres parmi ceux qui étaient tombés menaçaient les câbles aériens. Les pompiers ont dégagé les arbres tombés et sécurisé les lieux. Au terme de leur intervention, le courant sur les caténaires a été rétabli et le trafic ferroviaire a pu reprendre. De légers retards résiduels se sont ensuite résorbés au cours de l’après-midi.