Cerfontaine: un grand prix miniature avec le "Slot'Heure"

Malgré le temps très pluvieux, le club cerfontainois a pu compter sur une belle participation de pilotes de Charleroi, Liège, mais surtout sur trois nouveaux pilotes débutants dont Manu et sa fille Alicia, ainsi que Dylan de passage à la Foire Verte et venant des Pays-Bas.

Deux manches étaient aux programmes de la course: le matin dans le sens traditionnel de la piste (sens anti-horlogique) et l’après-midi pour une deuxième manche en sens inverse. Porche 908, Alfa 33/3, McLaren M8D & Ferrari 312PB étaient les voitures sélectionnées pour cette course. La victoire est revenue à Fred, devant Étienne et Franky, avec pas moins de 362 tours parcourus pour le vainqueur.

Les organisateurs ont présenté, pour la première fois, une partie de la collection de bouteilles de bières de Willy Marion. Un peu plus de 600 bouteilles sont exposées et restent visibles au club de slot. De la bière et du pilotage, ça peut marcher. Quand il s’agit de voitures miniatures bien entendu ! Pour rappel, le club est ouvert chaque vendredi, de 19h à 23 h 30.

Renseignements: Patrick (0491/56.60.34) et Fred (0496/05.95.40).