Série d'été: les canards coureurs indiens de Berzée

Notre série estivale sur les petits élevages insolites de l’Entre-Sambre-et-Meuse nous emmène aujourd’hui dans un joli jardin de Berzée où une quinzaine de canards coureurs indiens vivent en totale liberté. "Je les ai déjà depuis cinq ou six ans, explique Daphné Minet. I ls constituent un moyen écologique de se débarrasser des vers et des nuisibles. On les surnomme les chasseurs de limaces parce qu’ils en raffolent particulièrement. Le revers de la médaille, c’est qu’ils apprécient aussi les jeunes pousses et donc les feuilles de salade. Mais cet inconvénient peut être évité s’ils sont bien élevés dès le départ."