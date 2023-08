Un Beerroad trip pour sillonner la Wallonie à la rencontre des (micro)brasseurs

Depuis plusieurs années, c’est la brasserie Delsart (grossiste basé à Fernelmont) qui fournit les établissements de Damien Baert, faisant ainsi le lien entre lui et toutes les petites ou moyennes brasseries du pays. "Mais pendant la période Covid, j’ai moi-même été à la rencontre de ces microbrasseries et nanobrasseries qui produisent à petite échelle pour leur proposer de vendre leurs excédents de stocks, poursuit-il. On faisait office de petit magasin dans la cour de la Cuve à bière, même si le bar était fermé. Ça me permettait de générer quelques recettes et aux brasseurs, d’écouler leurs produits."

De là, l’idée a fait son chemin de les mettre en lumière, de les valoriser davantage. "C’est quelque chose que l’on fait lors de festivals de la bière ou de dégustations par exemple. Mais avec le projet de Beerroad trip, on sillonne les routes et on va chez eux. Ça permet de raconter leur histoire, les valeurs qui leur tiennent à cœur, d’évoquer leur processus de fabrication ou d’éventuelles anecdotes, et de rencontrer leur équipe pour ainsi mettre des visages sur telle ou telle bière", sourit Damien.

Une aventure partagée sur les réseaux

Le départ de ce Beerroad trip d’une semaine se fera depuis la Cuve à bière le lundi 21 août à bord de l’ID Buzz, un sympathique minibus entièrement électrique pour un premier arrêt à la brasserie Delsart.

"On filera ensuite à la microbrasserie artisanale Atrium à Marche-en-Famenne. Nous en profiterons pour échanger chez le concessionnaire San Mazuin de Marche notre ID Buzz contre un van VW California, dans lequel nous pourrons dormir. Ça sera notre compagnon de route tout au long de ce périple, détaille Damien Baert. Le groupe automobile m’a immédiatement soutenu. Des concours en partenariat avec San Mazuin seront d’ailleurs proposés chaque jour et des cadeaux seront à gagner."

Chaque journée sera rythmée de deux visites par province, une le matin et l’autre l’après-midi. Le Beerroad trip passera entre autres par les (micro)brasseries suivantes: Sainte-Hélène (Luxembourg), Léopold 7 (Liège), Bertinchamps (Gembloux), Brasserie des Légendes (Hainaut) ou encore La Houppe (Namur). Le tour fera aussi un crochet à la brasserie Lindemans (entre Bruxelles et le Brabant flamand). "Ces rencontres permettront de mieux connaître les produits et de montrer que les bières que l’on boit son généralement le résultat du travail de gens passionnés."

Tout au long de cette aventure, Damien Baert sera accompagné de Martin Leboutte, professionnel de l’image qui déclinera ce Beerroad trip en photos et en vidéos. "Nous réaliserons quotidiennement des capsules vidéo sur chaque brasserie qui seront partagées sur les comptes Instagram et Facebook de la Cuve à bière au fil du voyage, indique le trentenaire. Un reportage résumant l’intégralité du Beerroad trip et d’autres séquences truculentes seront disponibles par la suite sur Youtube, sans oublier le bêtisier de cette aventure."

Le Beerroad trip se terminera le dimanche 27 août là où il avait commencé, dans la cour de la Cuve à bière. "Ce sera l’occasion de faire découvrir les pépites que l’on aura eu le plaisir de goûter lors de ce Beerroad trip et notamment le résultat de brassins éphémères par exemple", souligne Damien Baert.

Une première édition qui en appellera d’autres

Pour le gérant horeca, cette aventure est le point de départ d’une fructueuse coopération avec tous ces brasseurs. "On va profiter de ces contacts pour continuer à les valoriser après. Dans les suites qu’on envisage, on pourra par exemple ajouter leur photo à côté des bières qu’on propose sur notre carte, confie-t-il encore. Et puis, ce Beerroad trip est le premier d’une longue série puisqu’on compte réitérer l’expérience en 2024 et les années suivantes. Et pourquoi pas aller à la rencontre de brasseurs au-delà des frontières aussi, en France, au Luxembourg, etc."

Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour se délecter de ces belles rencontres qui sentent bon le houblon.