Télé-Service à Namur : 45 ans de bénévolat roulant à la recherche de chauffeurs

À l’heure du tout numérique, la méthode dénote quelque peu. Mais qu’importe, elle est redoutable. Cela fait 45 ans, qu’elle fait ses preuves.

Maintien à domicile

Fondée en 1978, l’ASBL Télé-Service avait à ses débuts l’ambition de proposer un ensemble de prestations allant de la garde d’enfant, au bricolage en passant par le transport de personnes. Rapidement, c’est ce dernier service qui s’est imposé. Il est le seul encore en activité aujourd’hui et apporte une aide précieuse à de nombreux résidents du grand Namur. De la permanence téléphonique aux chauffeurs, le tout repose sur le modèle du bénévolat. Un peu plus d’une vingtaine de personnes sont investies dans l’association. "Au plus fort de notre activité, nous réalisions quelque 1 800 à 1900 trajets par an", glisse Bernadette Heylens, l’actuelle présidente qui a succédé à Claire Wullus. Aujourd’hui, de tels chiffres ne sont pas atteints. Il faut dire que le rythme de croisière d’avant Covid n’a pas encore été retrouvé. Par ailleurs, les transports sociaux se sont fortement développés ces dernières années. Mais Télé-Service était bien un précurseur du genre. "Notre objectif a toujours été de contribuer au maintien à domicile des personnes", souligne Claire Wullus. Si d’autres structures y contribuent de nos jours, personne ne s’en plaindra.

Offre individualisée

Reste que Télé-Service a ses spécificités propres. En premier lieu, un service individualisé, à la demande. "La plupart des trajets se font dans les environs de Namur, mais il nous est déjà arrivé de conduire des personnes du côté de Spa ou à la mer du Nord. Dans ce cas, il ne s’agissait évidemment pas d’un séjour touristique, mais plutôt de se rendre en milieu médical ou en centre de revalidation." Les rendez-vous médicaux sont la priorité, mais à côté d’eux, quelques courses alimentaires, un rendez-vous dans un salon de coiffure, la visite de la tombe d’un défunt sont possibles.

Surtout, l’association namuroise est un vecteur de lien social particulièrement fort. "Nous venons en aide aux personnes plus démunies physiquement ou financièrement, explique Bernadette. Le profil des gens qui font appel à nous est donc très diversifié. Cela va aussi bien des personnes âgées, seules, qui ne savent plus se déplacer et qui nous contactent régulièrement pour faire leurs courses, par exemple, à quelqu’un qui se serait cassé une jambe et aurait besoin d’être transporté pendant quelques semaines."

Entre chauffeurs et clients, la promiscuité de l’habitacle d’une voiture est propice aux interactions. "Certains demandent expressément à avoir un chauffeur en particulier." Il faut dire que chez Télé-Service certains bénévoles n’hésitent pas à s’investir pleinement dans leur rôle. "Nous avons des chauffeurs qui, s’ils conduisent quelqu’un à un rendez-vous médical, vont accompagner la personne jusqu’au cabinet de consultation.", illustre encore la présidente alors que la sonnerie du téléphone retentit à nouveau dans le petit local de la permanence. Par des échanges de vive voix, loin des mails de confirmation impersonnels, un nouveau trajet se prépare. Une nouvelle rencontre se profile. La route du bénévolat, s’il elle est souvent compliquée par de faibles moyens, se poursuit inlassablement.

Permanences de Télé-Services les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 12h au 081/ 22. 33.44.