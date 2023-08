Dinant : Un passage sous voies né du chaos

Logiquement, Infrabel, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires, ne s’est pas lancé dans un chantier de reconstruction de ce passage à niveau, sa politique étant d’en supprimer un maximum. Voilà comment celui de la rue Sodar a disparu. Mais comme on est en plein centre-ville, il fallait trouver des solutions alternatives de mobilité: un tunnel piétonnier sous voies a été construit, il est opérationnel depuis ce vendredi date de son inauguration, à l’issue de 10 mois de travaux qui ont coûté 800 000 euros. L’ouvrage fait 12 mètres de long et 3 mètres de large, pour une hauteur de 2,25 mètres.

Inauguré par une nonagénaire

La première à utiliser le passage sous voies, symboliquement: Pierrette Fauquet, une habitante de la rue de Philippeville, accompagnée de son fils Jacques Hermant. La dame aura 91 ans à l’automne, elle a ouvert le nouveau parcours sous les applaudissements, aidée par le bourgmestre Thierry Bodlet. Sa présence est doublement symbolique, car la grand-mère de la nonagénaire avait péri en 1950 sur le passage à niveau qu’elle traversait, dans le brouillard et étant un peu sourde. L’inauguration, de ce fait, était assez spéciale, en présence de quelques riverains, très satisfaits de cette nouvelle infrastructure.

Le grand chantier est loin d’être terminé

Le chantier aux alentours de la gare de Dinant toute proche n’est pas pour autant terminé. Dans les prochains jours, la passerelle provisoire qui permettait de franchir les voies sera démontée. Puis on refera le revêtement abîmé durant les travaux, des deux côtés des voies de chemin de fer, rue Sodar et rue de Philippeville. Du parachèvement.

La suite s’annonce bien plus spectaculaire: à la gare, on va construire une passerelle permettant de passer d’une voie à l’autre, elle sera équipée d’ascenseurs. Cette même passerelle permettra de rallier le charreau de Bonsecours depuis la gare. Ce sera une grande avancée pour la mobilité. Car cette voirie mène au collège Notre-Dame de Bellevue. Le budget pour ce chantier s’élève à deux millions d’euros, son aboutissement est programmé à l’automne 2024.

L’idée, c’est de soulager les rues de Philippeville et de Bonsecours de la circulation "scolaire" en début et en fin de journée. En persuadant les parents qui amènent leurs gosses en auto de les déposer à la gare plutôt que d’encombrer des voiries plus que jamais inadaptées. Rien n’est encore arrêté, mais les dispositions routières seront prises dans cet esprit, explique le bourgmestre Thierry Bodlet.

Il serait en effet fort malheureux que la connexion entre la gare et la route d’accès à l’établissement scolaire, réalisée à grands frais, soit boudée et ne résolve pas un problème d’encombrement déjà présent avant la disparition du passage à niveau.