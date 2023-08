Dinant: le collectif bruxellois Cuistax au centre culturel

Les huit artistes du collectif présentent, comme le souligne un communiqué du CCD (centre culturel de Dinant), un zeste de culture vraiment rafraîchissant. Le collectif d’illustrateurs bruxellois Cuistax expose, imprime et autoédite aussi des images, selon des procédés graphiques singuliers, dans son magazine du même nom: Cuistax. Ce dernier, présent dans l’exposition, qu’on appelle ici fanzine, est un journal libre ou une revue qui appartient à l’univers des médias alternatifs, souvent sans existence officielle.

Un cabinet de curiosités

L’exposition Collections présente le plus souvent des invertébrés à base de végétaux minéraux et pierres précieuses dans des cadres en bois et en d’autres matières. Pour agrémenter le tout et attirer les plus petits et grands, un jeu a été créé à l’étage. Lors de notre visite, nous avons vu l’animatrice du CCD, Mélanie et le jeune Jackx 7 ans, se partager un jeu de mémoire, de concentration et de réflexion. Le visiteur est également invité à prendre le crayon pour devenir créatif ou aussi donner son avis, hors livre d’or…

Entrée gratuite du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h. à 17h. Les samedis, dimanche et jours fériés, de 13h30 à 17h