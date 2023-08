De jeunes Houyétois déjà de retour à l’école

La venue de l’équipe de "7enbois" a constitué un véritable temps fort de cette plaine. Les plus petits s’en sont donnés à cœur joie dans le château gonflable et les plus grands se sont affrontés amicalement dans un tournoi de jeux en bois géants.

Un travail d’équipe

La plaine d’été est également un exemple de synergie entre les différents services communaux: l’organisation, l’administratif et les relations avec les parents sont gérés par le CPAS, qui est chef de projet, le service ATL (Accueil Temps Libre) est en charge de l’animation, le service repas s’occupe des soupes offertes à midi et le service travaux mets à disposition le bus de ramassage, les chauffeurs et l’équipe de nettoyage, et les écoles prêtent leurs locaux. Une gestion rodée et efficace au service des parents et des participants.

Cette édition s’est clôturée en beauté ce vendredi 4 août avec le spectacle "Disneyland Par’Ici". De nombreux parents et amis ont assisté à la représentation de leurs enfants. Ils ont ensuite pu rencontrer les animateurs, voir une exposition photo, profiter d’un moment convivial autour d’un pain saucisse, et surtout immortaliser, un instant magique avec les invités d’honneur: Mickey, Minnie et Pluto !