Automobile: le groupe Steveny entend faire l’acquisition de San Mazuin

En effet, le groupe Steveny entend racheter le groupe San Mazuin, a-t-on appris tout récemment. Par cette opération, celui qui occupe déjà la place de leader belge pour les marques Ford et Kia deviendrait le leader des marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat ou encore Cupra en Wallonie. Le montant du deal est inconnu. Les deux groupes se refusent au moindre commentaire dans ce dossier. On peut toutefois penser que si Steveny s’est lancé dans une telle opération, c’est avant tout pour atteindre une taille critique et se donner les moyens de faire face à la concurrence toujours plus importante de groupes étrangers.

Politique d’acquisition

Cela fait d’ailleurs quelque temps que Steveny entretient une politique d’acquisition. C’est en 1970 que la première concession du groupe, consacrées aux marques Fiat et Alpha Romeo, a été ouverte à Hannut par Michel Steveny. À sa mort au début des années 1990, c’est son fils, Philippe Steveny, qui a repris les rênes de l’entreprise familiale.

Sous la houlette de ce dernier, l’entreprise se tourne dès 2006 vers le constructeur Coréen Kia. Steveny occupe la place de premier concessionnaire de la marque en Belgique depuis 2014. En 2018, le groupe aujourd’hui basé à Namur s’est également diversifié en intégrant l’Américain Ford.

Ce n’est que tout récemment qu’il s’est ouvert aux marques du groupe Volkswagen. Et ce, à la faveur de l’acquisition des sociétés C&C Finance SRL et Good C.C. SRL, exploitantes des garages Pattyn dans le Brabant Wallon. Le groupe namurois en est devenu propriétaire opérationnel depuis le 1er janvier 2023.

En quelques mois, à la suite de différentes modifications structurelles, les ventes ont progressé de 63%.

Une trentaine de concessions

Aujourd’hui, le groupe Steveny compte une trentaine de concessions réparties dans toute la Wallonie. Son chiffre d’affaires avoisine les 250 millions d’euros.

En prenant la tête du groupe San Mazuin, il mettrait la main sur cinq showrooms supplémentaires (Achêne, Marche-en-Famenne, Naninne, Wierde, Bomal-sur-Ourthe), quatre carrosseries, des ateliers de mécanique mais également une branche utilitaire et des points de vente de véhicules d’occasions.