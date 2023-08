Au programme, une soirée du vendredi qui prend du galon et accueillera, en plus de son traditionnel blind test animé par Jérôme Wery, le groupe liégeois Les Gauff'. Drôle et rock (non, ce ne sont pas des pléonasmes).

Samedi, parmi la programmation, on retiendra la venue du groupe de cover de Queen, Pilgrims, venu du Hainaut. Dimanche après-midi, c’est en toute convivialité que se tiendra pendant 3h le cabaret d’été du Foyer des Jeunes de Havelange (FDJH). Il s’agit d’un moment où les jeunes dévoilent leurs talents musicaux sur scène. Le prix du public tremplin Firewood, originaire de Ciney, fera donc sa deuxième entrée sur la scène du Wead Festival. Les Lucky Trolls lui succèderont pour enfin laisser place à DJ Anthomix, histoire de clôturer le festival en beauté.

Du rap avant le concours de BMX

Le site en contrebas de la scène principale fera quant à lui la part belle au rappeur Napié samedi après-midi, talent révélé aux organisateurs par la voix d’un des jeunes du foyer havelangeois.

"Ça donnera une ambiance en plus sur le site en bas, un style adapté à l’ambiance du skatepark. Avant quelqu’un passait de la musique et mettait l’ambiance au micro. On va voir comment c’est accueilli", commente Xavier Paty, président du FDJH.

Après le set de 90 minutes, un concours de figures se tiendra dans l’espace. Une vingtaine de jeunes se sont inscrits pour dévoiler leurs talents sur vélos BMX. Entre 14h et 16h samedi, le concours de déroulera en trois phases: une démonstration de figures libres, de best tricks et de saut en hauteur. Il faut dire que l’installation située à côté du hall sportif permet une large marge de manœuvre. "L’année passée, les participants étaient parvenus à dépasser la barre des deux mètres de haut. Cette année, on vise les 2,5m", ambitionne Thomas, l’un des animateurs.

Prix: 15€ vendredi et samedi, 10€ dimanche. Pass 3 jours sur place: 25€