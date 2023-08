Deux nouvelles fresques habillent les murs de Namur

L’œuvre, intitulée Au-delà des nuages, de l’artiste Sam Billen, directeur artistique de Treepack, montre le spectacle d’une baleine et d’un plongeur voyageant ensemble à travers les nuages parmi les oiseaux.

Cette peinture murale emmène le spectateur dans un voyage onirique et insuffle une énergie nouvelle sur le chemin de sa destination. Elle évoque l’idée qu’il existe une infinité de possibilités et de connexions pour atteindre un objectif commun. Désormais, la rampe du pont Collard (N90) arbore une fresque colorée qui illumine ce passage routier autrefois plus tristounet.

Visage déconstruit: Cécile de France réinterprétée

La réalisation de la deuxième fresque a débuté il y a quelques jours. Elle est effectuée sur base d’un portrait envoyé par Cécile de France elle-même.

Âgée de 48 ans, la comédienne est née et a grandi à Namur. Ses parents tenaient le café du Vieux clocher, place du Marché aux Légumes. Elle a fait ses études à l’école Sainte-Marie où elle a rencontré le metteur en scène Jean-Michel Frère, alors professeur d’art dramatique, avec qui elle a joué sa toute première pièce, Le café, de Fassbinder. Sur les conseils de son mentor, elle est partie à Paris à 17 ans où elle a suivi des cours de théâtre et a fini par être repérée par un agent artistique.

L’artiste jambois Mehsos a été choisi pour immortaliser la Namuroise doublement récompensée aux César (elle affiche au compteur quelque 70 films et une quinzaine de prix). "Ce n’est pas une représentation réaliste, c’est une interprétation de la photo reçue, indique Mehsos. Le mur fait 160 m2. J’en conserve des parties brutes. Le visage de l’actrice est représenté dans un cercle central éclaté, avec des formes géométriques qui en sortent, pour donner l’impression que le visage est déconstruit. Je travaille toujours sur la déconstruction. Je voulais de cette façon casser l’aspect statique."

Le mur en crépis épais a nécessité pas mal de préparation. Il a été recouvert avec de la peinture pour façade classique. Quant au portrait, il est élaboré grâce à des aérosols. Mehsos joue sur le contraste entre le mur ancien et le rendu neuf des formes peintes.

L’œuvre, encore brute, représentant l’actrice Cécile de France sera finie d’ici quelques jours. ©ÉdA-Vincent Lorent

La "confluence" de plusieurs éléments

Cette œuvre se nommera Confluence, en référence à la rencontre des cours d’eau namurois bien sûr, mais pas que. "Il s’agit de plusieurs croisements: il y a déjà celui entre les rues du Lombard et Jean-Baptiste Brabant, explique Mehsos. S’y ajoutent le croisement entre les arts urbains et les beaux-arts (l’académie des Beaux-Arts se situe rue du Lombard) , celui entre l’aspect brut du mur qui reste apparent et les éléments graphiques issus des formes géométriques et enfin, le croisement entre le cinéma, le théâtre et la peinture."

Sans oublier la croisée des couleurs chaudes et froides. Des tons orangés compléteront ainsi les coloris turquoises et bleus, qui font écho à la Sambre et à la Meuse. "Au niveau du cercle chromatique, l’orange est complémentaire du bleu, poursuit l’artiste autodidacte. Cette couleur va apporter du dynamisme à la fresque."

Le résultat final sera à découvrir en milieu de semaine prochaine.

À voir en vrai et sur le site www.namur.streetartcities.com.