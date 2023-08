Thy-le-Château: 28e cérémonie en mémoire des rafles

Une minute de silence a été observée en mémoire d’un membre disparu durant l’année écoulée. Pour la première fois, l’organisateur a souhaité mettre à l’honneur un certain nombre de participants à ce pèlerinage annuel pour les remercier de leur ferveur patriotique et de leur fidélité au pèlerinage. Il s’agit de Gilbert Eeckout, officier du groupe des Scottish BW de Fraire et de MM. René Lebrun, Freddy Demecheleer, Victor Pans, Alain Heirmans et Francis Schatteman. Ils se sont vus décerner la médaille du flambeau d’or représentant la transmission du souvenir, la fraternité et le respect envers les victimes de la guerre.

Plusieurs stèles

Au rythme d’une batterie de tambours de l’Entre-Sambre-et-Meuse, le cortège s’est dirigé vers la stèle dédiée aux déportés dans les camps de concentration. Après l’appel aux morts, on a pu assister au dépôt de gerbes par les représentants de la Ville de Walcourt, parmi lesquels on reconnaissait des membres du conseil communal des enfants, des jeunes et des familles de victimes de la déportation.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers la stèle dédiée aux fusillés. Après les sonneries réglementaires, les dépôts de fleurs et une salve tirée par les tromblons, le cortège a regagné l’ancienne maison communale de Thy-le-Château où l’organisateur a mis à l’honneur les victimes françaises de la guerre 40-45 tombées dans le village lors des combats qui les ont opposés aux troupes allemandes. Après le mot de remerciement aux fidèles participants à ce rendez-vous annuel, le verre de l’amitié a été partagé à l’intérieur de la salle communale.

Aux côtés des autorités communales, on reconnaissait Marc Van Den Driessche, vice-président européen de l’amicale européenne des déportés de Neuengamme, Daniel Tilmant, président régional du Souvenir français, Jean-Yves Nérestang, président du mouvement dynastique de Florennes-Mettet. Différents représentants d’associations patriotiques de l’Entre-Sambre-et-Meuse, ainsi que des détachements des Scottish BW de Fraire et de marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse (placés sous les ordres de Cédric Massart, co-organisateur de la manifestation) étaient aussi présents.