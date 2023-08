Natoye: de nouveaux ateliers à la Spirale

Pour les enfants et ados, on propose différents stages: labo créatif (6-13 ans), un stage Terre (8-14 ans), Créa’nature (8-14 ans) et T héâtre et impro sont (8 – 16 ans).

Originalité au programme: des ateliers créatifs pour parent et enfant (4-7 ans) en duo: T andem.

Un partenariat avec le centre de demandeurs d’asile

Le Centre propose aussi des ateliers créatifs pour adultes: techniques de la poterie et céramique (tournage, colombin, plaque, modelage) et des cuissons (biscuit, grès, raku). Mais aussi Hatha Yoga (en sanskrit, cela signifie yoga d’effort).

Notons aussi A utour du four à pains, une rencontre d’échanges autour du four et des cuissons au feu de bois, ou encore Espace Rencontre, favorisant la création liens entre les villageois au travers d’excursion.

Enfin, avec Véronique Demeffe et le centre de demandeurs d’asile de Natoye, le stage Cuisine du monde permet de découvrir un pays grâce à son art culinaire.

Plus d’infos au 083 690 790 et 0494 068559.