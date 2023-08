Le padel, star des stages communaux à Somme-Leuze

Et pour les 12 ans et plus, quatre sortes de stages s’offraient dont un s’appelait pétanque sportive, mené par l’ASBL Triboulet productions !

Pour réaliser pareilles activités, l’échevine, Jessica Carpentier ainsi que Nicolas Chisogne, du département Jeunesse et sport, pouvaient compter sur une vingtaine de personnes. Tous ont bravé les conditions météo souvent maussades.

Quatre terrains de padel

Pendant ces stages, les enfants ont pu pratiquer le padel, dans uns structure qui ferait pâlir pas mal d’autres Communes. Somme-Leuze peut être fière de ses quatre terrains de padel tout neufs.

Pour les exploiter, le club de tennis a obtenu la mise à jour de la convention d’occupation des infrastructures du club. Celui-ci comprend un club house, dont les travaux de rénovation ont été approuvés et quatre terrains. Le conseil communal a approuvé un bail emphytéotique de 30 ans, mettant à disposition du club un terrain où vont se trouvent maintenant quatre terrains de padel: deux couverts et deux non couverts.

Le club de tennis somme-leuzois compte 102 membres et on dit qu’avec le padel, la fréquentation s’élèverait à environ 400 personnes.

le conseil a approuvé des travaux de rénovation du club-house estimés à 30 000€ TVAC.