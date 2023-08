Cul-des-Sarts: la météo joue les trouble-fête

Le programme était pourtant alléchant avec plusieurs groupes cover en concerts durant l’après-midi. Si la musique était bonne, la seule note discordante a été la météo !

Cassandra Carlier, présidente de la Jeunesse: "Il n’a pas plu vendredi et la soirée a été moyenne. Samedi, malgré la pluie, nous avons tout de même enregistré un peu plus de 900 entrées à notre soirée. C’est moins que d’habitude mais nous sommes contents de la participation. La météo a eu raison de la brocante et bien sûr, avec le temps qu’il fait, nous avons vraiment peu de monde en journée. Le dimanche s’adresse à un public plus âgé qui n’a pas du tout envie de sortir avec ce temps. Il y a tout de même une bonne ambiance avec les jeunes présents."

Et d’ajouter, philosophe: "On ne sait pas gérer la météo. Il faut donc faire avec. Nous devons nous attendre à une baisse de recettes et il faut payer le chapiteau, les groupes. Nous ferons les comptes plus tard. Notre prochaine organisation sera la fête de Petite-Chapelle organisée avec d’autres jeunesses, le troisième week-end de septembre."