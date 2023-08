Bièvre: ils brisent une vitre du magasin pour le dévaliser

L’enquête, et notamment les constatations des policiers et l’analyse des images de vidéosurveillance du commerce, a permis d’identifier un homme d’une vingtaine d’années qui a comparu le 26 juillet 2023 devant le tribunal correctionnel de Dinant. Il a reconnu avoir volé, cette nuit-là, sept bouteilles d’alcool, trois paquets de tabac et 90€ de numéraire. Montant total du préjudice: 254,85€. Il a également reconnu avoir brisé la vitre donnant accès à la pièce de vie d’un camping-car quelques heures plus tard, dans l’espoir d’y dormir.

Ce mercredi matin, l’auteur des faits a écopé d’un an de prison avec sursis probatoire. Parmi ses conditions, ne plus consommer d’alcool ni de stupéfiants, ne plus fréquenter le milieu toxicomane, mettre en place un suivi psychologique ou psychiatrique, suivre une cure de désintoxication si nécessaire et chercher activement un emploi.