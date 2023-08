Vresse-sur-Semois: un grand pèlerinage franco-belge à Sugny

Haut lieu de dévotion et de pèlerinage, le domaine marial fait l’objet, depuis 2013, d’une remise en valeur grâce à l’ASBL Les Amis du Domaine Marial de Sugny. Chaque année, un monument est restauré, un coin du domaine est aménagé.

Cette année, les bénévoles de l’ASBL et plus particulièrement Constant Devos ont aménagé de nouveaux parterres en bordure de l’allée principale vers la grotte. Un livret a également été réalisé à l’occasion des 10 ans d’existence de l’ASBL. Ce livret présente, en première partie, le domaine marial à travers le temps et une biographie de son fondateur, l’abbé Muller.

La seconde partie du livret évoque les évènements, les entretiens et les embellissements réalisés par les bénévoles de l’association depuis 2013. Il sera en vente sur place au prix de 20 €. Il est également possible de le commander et de se le faire envoyer par la poste (24,20 € pour la Belgique et 33,25 € pour la France) contre paiement sur le compte de l’ASBL.

Programme de la journée

La célébration eucharistique présidée par l’abbé Roger Ahoua, doyen de Neufchâteau, débutera à 11 h. Elle sera suivie d’un drink offert par l’ASBL Les Amis du Domaine Marial de Sugny. À 16 h, tout le monde est attendu au pied de la tombe de l’abbé Muller pour le départ du chemin de croix. Une procession aux flambeaux terminera cette journée. Rendez-vous devant l’église du village à 20 h 45.

Ceux qui ne sauraient pas se rendre sur place le dimanche 16 août et qui souhaitent soutenir les actions menées par l’ASBL en vue de sauvegarder ce patrimoine et embellir les lieux peuvent toujours faire un don sur le compte de l’ASBL BE44 0688 9670 8645.

0467 77 50 39