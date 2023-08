Sambreville fleurie par les citoyens

C’est en fait le résultat d’une initiative citoyenne avec la complicité des ouvriers communaux. C’est une habitante, Sylvie Hody, qui a suggéré la création d’un groupe de travail pour embellir la ville, en mettant l’accent sur la verdurisation de certains sites lors d’un précédent conseil communal. "Nous sommes fiers et contents de cette réalisation", constatent Sylvie Hody et Thomas Bolle, Sambrevillois. C’est un chouette projet mené par un groupe d’habitants avec le soutien de la Commune. Dans le groupe, chacun a son dada. Sylvie souhaite une ou deux micros forêts, Thomas préconise la tonte différenciée et moi, ce sont les fleurs qui m’attirent", explique Francine Duchêne, participante et également conseillère communale.

Sélectionnés par un jury

Tous les Sambrevillois pouvaient s’inscrire à cette démarche. Toutefois, pour donner du crédit à l’idée, l’administration communale de Sambreville a demandé à celles et ceux qui souhaitaient s’investir dans le projet de motiver leur engagement. C’est ensuite un jury qui a réalisé la sélection des candidats. "Étudiant en horticulture, j’ai vu là une belle occasion de mettre mes connaissances en pratique sur le terrain dans la commune où je vis", explique Thomas Bolle.

Des idées validées mais en pause

Les projets proposés dans ce groupe de travail ont été nombreux. Il a donc été nécessaire de réaliser des choix. Après examen, certains projets n’ont pas passé le cap de la faisabilité. D’autres ont été retenus mais seront mis en œuvre plus tard. "On ne plante pas n’importe quoi n’importe quand, illustre Francine Duchêne. Certaines choses se feront donc en harmonie avec le calendrier." Pour d’autres projets, leur application nécessite une certaine pédagogie. C’est le cas, par exemple, de la tonte différenciée. "Le but est de tondre certains espaces et de ne rien faire à d’autres endroits, détaille Thomas Bolle. Il est important d’assurer la continuité du projet: les promeneurs voient ainsi que c’est un choix délibéré et non une négligence dans l’entretien de l’espace public."

L’aide de la Commune ne s’est pas limitée au petit coup de pouce financier nécessaire pour concrétiser certains projets. "Nous avons bénéficié de l’aide de spécialistes, tels que l’éco-conseillère de la Commune, des représentants de l’IDEF et du contrat rivière Sambre", ajoute Sylvie Hody. Des conseils précieux pour pérenniser le projet et embellir, au mieux, les rues sambrevilloises.