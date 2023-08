Namur: la Ravik Boutik doit déménager du boulevard d’Herbatte

Ces "déchets" (considérés comme ressources) sont pris en charge en vue de leur préparation au réemploi (tri, sélection, réparation, restauration, remanufacture, nettoyage, etc). Une fois remis en état, ces meubles et autres accessoires sont mis en vente dans l’une des cinq Ravik Boutik situées à Namur, Andenne, Florennes, Ciney et Suarlée.

À Namur, c’est au boulevard d’Herbatte, dans un hangar appartenant à la Ville, que la Ravik Boutik accueille ses clients. "Cela fait déjà trois ans qu’on doit partir, confie Marc Detraux, fondateur et directeur de la Ressourcerie. Chaque fois, le délai a été rallongé mais en janvier, on doit vraiment quitter les lieux."

Rester central

Le hangar du boulevard d’Herbatte s’étend sur 700 m2 et il n’est pas évident de trouver une superficie aussi étendue à proximité immédiate de la ville. "C’est compliqué de faire du commerce à Namur. Elle n’a pas un passé industriel comme Charleroi par exemple et a donc moins de hangars ou de vastes espaces", souligne Marc Detraux.

La Ressourcerie Namuroise a son centre de tri au zoning Écolys à Suarlée mais elle tenait à garder un magasin plus central. "On a pensé un moment à s’installer dans la Basse-Sambre mais au final, on avait vraiment envie de rester à Namur. On souhaite que la Ravik Boutik reste accessible au plus grand nombre, avec une possibilité de parking, poursuit Marc Detraux. Il était prévu qu’on déménage à l’ancienne salle de vente Rops (chaussée de Waterloo à Saint-Servais) mais il y a eu plusieurs crises entre-temps (dont le Covid) et ça ne s’est pas fait. J’espère de tout cœur qu’on va trouver ! La Ville ne nous abandonne pas. Si elle entend parler de quelque chose qui pourrait correspondre, elle nous prévient."

Parmi les perspectives, une piste sérieuse est envisagée à Salzinnes mais elle n’est pas encore dévoilée car des négociations sont en cours. L’endroit disposerait d’un parking et est situé dans une zone d’habitat, à proximité d’autres commerces et d’une route fréquentée. Les atouts seraient nombreux mais rien n’est encore finalisé.

Nouveau pôle social

Lorsque la Ravik Boutik aura quitté le boulevard d’Herbatte, c’est un nouveau pôle social qui prendra place dans le bâtiment. "Plusieurs services sociaux y seront regroupés, explique Tanguy Auspert, échevin du Patrimoine. On profitera du hangar pour stocker les meubles et objets saisis lors d’expulsions, etc. On va aussi adapter et construire différents bureaux et espaces."

Des conséquences sur le rendez-vous mensuel du Repair Café

Le Repair Café se déroule une fois par mois à la Ravik Boutik. Les bénévoles qui s’en occupent vont aussi devoir trouver un plan B.

Le Repair Café Namur Confluence se déroule chaque deuxième samedi du mois à la Ravik Boutik du boulevard d’Herbatte. Le prochain est prévu ce 12 août, de 10h15 à 16h pour les pré-inscrits et dès 11h pour les autres. Ensuite, il restera quatre rendez-vous et puis il devra aussi trouver un autre lieu pour y organiser ses ateliers de réparation de toutes sortes. Une quarantaine de bénévoles font fonctionner le Repair Café.

L’équipe est activement à la recherche d’un nouvel espace pour donner un nouveau souffle à des machines sans vie. «En général, le Repair Café rassemble une centaine de personnes, indique Michel Debatty, coordinateur. Parfois, on effectue 120 à 130 réparations ou entretiens de machines à coudre, mobilier, petits électros, matériel informatique ou petites machines de jardin à moteur thermique (pour lesquels une pré-inscription est indispensable), etc. Il y a des couturières aussi…» Réparer tout ce qui peut l’être et ne rien jeter, c’est la philosophie du Repair Café depuis ses débuts.

Les rendez-vous du Repair Café Namur Confluence sont organisés chaque mois à la Ravik Boutik. ©Vincent Lorent

Il veut aussi rester accessible à tous, c’est pourquoi un lieu avec parking et accessible à pied ou en transport en commun est requis. «Il faudrait en outre que nous puissions y disposer deux ou trois armoires pour stocker du matériel, y avoir un local avec des tables et des chaises et un coin cuisine, ajoute Michel Debatty. On n’a pas de fonds pour une location. C’est la Ville qui nous mettait le bâtiment à disposition.» D’après le cabinet de l’échevine de l’éco-consommation, Charlotte Deborsu, des recherches sont en cours.

Ceci dit, si le futur lieu où s’installera la Ravik Boutik agrée l’équipe du Repair Café, le directeur Marc Detraux indique qu’il accueillera le rendez-vous mensuel avec plaisir.