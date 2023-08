Maison de repos de Florennes: une table de ping-pong offerte par le Rotary Club

En réponse à une demande émise par une partie du personnel et de la direction, le Rotary Club de Florennes-Philippeville-Walcourt-Mettet, présidé par Jean-Yves Stocq, vient d’offrir une table de ping-pong et son équipement, balles et raquettes, à la toute nouvelle maison de repos "Résidence des Ducs".