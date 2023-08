Tous les Romedennois et toute la région se réjouissaient de l’arrivée de ces festivités marquées par deux anniversaires: les 25 ans de la construction de la brouette géante (voir ci-dessous) et la 38e édition de la fête de la Brouette. Cette organisation est forcément bien rodée à présent: les soirées en plein air attirent toujours autant de monde, ce qui permet de financer les activités proposées aux villageois.

Le samedi, un après-midi intergénérationnel était proposé aux aînés avec les airs du groupe "Les Aigles Noirs", tandis que les plus jeunes affrontaient la balayette infernale. Quant aux plus petits, ils profitaient du spectacle de magie ou de cirque. Un esprit de famille régnait sur le village. C’était aussi le moment de la remise du prix de la plus belle brouette de décoration de Romedenne.

Équipes sportives et folkloriques

Le dimanche après-midi, la fameuse course de brouettes a été lancée. Malgré la pluie annoncée et bien présente, trois équipages supplémentaires par rapport à l’an dernier ont pris le départ. Les plus rapides ont effectué une centaine de tours entre l’église et l’arrière de chapiteau, tandis que les plus lents en ont parcouru la moitié. Hors course, une poignée de participants misait davantage sur le folklore et l’amusement du public. Cette année, la jeune équipe des Barbies a particulièrement mis de l’ambiance sur le circuit et a fait oublier le temps morose.

Voici les résultats de cette compétition sportive. Dans la catégorie hommes: Les tétards avec 106 tours, suivis des Chaumontois avec 101 tours et 98 tours pour le Bon, la Brute et le Gros. Chez les femmes: 81 tours pour les Gazelles juniors, 79 tour pour les Gazelles et 69 tours pour les Gonzes.

La catégorie enfant n’a pas démérité puisque les premiers, La nouvelle génération, ont effectué 79 tours, les Fromagers 77 tours et les Foufous en ont bouclé 73.

Dimanche en soirée, le week-end s’est clôturé par ce qui est devenu, au fil du temps, la plus grosse soirée de la région sur le thème des années 80’ et 90’. Et qu’importe qu’il pleuve ou non !