Namur: le groupe Downset en concert au Belvédère ce jeudi

Le groupe californien Downset est bien connu des fans de rap metal, mais sans doute aussi de tout qui a grandi devant MTV dans les années 90. Le clip d’ Anger, le plus gros hit du groupe, passait régulièrement sur antenne au milieu de la décennie. La chanson a ouvert au quatuor énervé les portes des plus grands festivals, dans la lignée des Rage Against The Machine et autres Body Count.