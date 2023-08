Hemptinne: 250 marcheurs pour la Saint-Walhère

Cette année, la météo a tout de même laissé des trêves aux 250 marcheurs. Le soleil s’est même montré pour embellir le cortège constitué, dans l’ordre, par la cavalerie, les sapeurs, les gendarmes jaunes, la formation musicale sous la baguette de Lucas Fraiture, de la garde au drapeau, des grenadiers et enfin des zouaves.

Bien entendu, toute la compagnie a tout de même assuré sa mission, avec honneur et dignité, pour la plus grande joie des riverains et des sympathisants.

Un programme en réflexion

Le tambour-major habituel, Christophe Dailly était, bien malgré lui, dans l’incapacité d’assurer sa fonction, il était donc remplacé par Dorian Custers. On pouvait aussi reconnaître le sergent sapeur Gaëtan Chauvaux et l’adjudant et président de la marche, Nicolas Sibille.

L’officier de cavalerie, Sébastien Didion a précisé que, l’année prochaine, la marche fêterait ses cinquante ans.

"Nous réfléchissons au programme, confie-t-il. Nous allons sans doute inviter tous les drapeaux de l’entité, comme nous l’avions fait pour les 40 ans. Il y aura peut-être aussi une retraite aux flambeaux et/ou un bataillon carré. Mais le problème à Hemptinne, c’est que nous sommes déjà accueillis de tous les côtés. Il est compliqué d’ajouter une activité."

Cela constitue bien la preuve que la marche Saint-Walhère est un moment incontournable de la vie du village.