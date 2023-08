Accès au piétonnier namurois : une nouvelle réglementation des caméras ANPR pour mieux répondre aux besoins des usagers

Stéphanie Scailquin, échevine de l’urbanisme, indique : “Le règlement mis en place en 2022 apportait déjà des améliorations quant à l’accès au piétonnier. Les riverains possédant un parking privé ont pu faire immuniser 2 plaques d’immatriculation. Dans l’objectif de maintenir l’accès aux services à la population, la Ville a aussi augmenté le nombre de professions médicales ayant accès au piétonnier. À travers l’adaptation de ce règlement, la Ville souhaite créer un équilibre entre le côté paisible d’un piétonnier et la nécessité de répondre aux besoins des usagers et usagères. Maintenir et augmenter l’habitat en cœur de Ville se font à travers un travail quotidien de la Ville, qui met tout en œuvre pour faciliter la vie de ses habitants, notamment en mettant en place des accès leur étant spécifiquement dédiés, ainsi qu’à leurs proches ou encore pour des soins ou des repas à domicile. Un accompagnement est également mis en place pour permettre aux commerces de s’adapter à cette transition.”

Après quelques mois de fonctionnement du système de contrôle d’accès au piétonnier, plus l’extension de la zone piétonne Place Maurice Servais et d’une partie de la rue des Brasseurs, une première évaluation a été réalisée, suivie d’une modification du règlement. “Ces changements permettent de mieux répondre aux besoins et aux quotidiens des habitants, travailleurs, étudiants, écoles, bénévoles d’association. À travers ce nouveau règlement, une attention particulière a été apportée aux personnes âgées (dès 70 ans), aux PMR et aux personnes en difficulté de mobilité, qu’elles soient habitants, travailleurs, bénévoles. Les personnes concernées habitant dans le piétonnier ont été informées. Deux accès gratuits leur seront accordés et/ou un accès pour un proche aidant. L’objectif est de simplifier leur quotidien.”

Ce qui change, concrètement ? Les écoles bénéficieront d’un accès gratuit pour les acteurs/opérateurs d’activités pédagogiques et les livreurs de repas pour les enfants.

Pour les commerces si ceux-ci sont installés dans une rue qui devient piétonne et s’ils pratiquent une activité qui nécessite une livraison “out” (ex : traiteur), ceux-ci ont deux ans pour s’adapter tout en fonctionnant comme avant gratuitement (un commerce bénéficie déjà de cet assouplissement).

Toutes les professions médicales, aides familiales, infirmiers à domicile ont un an d’accès gratuit renouvelable.

Un accès permanent et gratuit est prévu pour les livraisons vers les pharmacies.

En ce qui concerne les PMR, personnes en difficulté de mobilité, bénévoles : deux accès gratuits sont prévus sur présentation d’un justificatif (élèves blessés, seniors, taxi services…)

Les autorisations sont à distinguer en 2 catégories : permanente ou temporaire. Elles peuvent être gratuites ou payantes. Le tarif est de 5 euros par jour par véhicule. Seules les entreprises avec service de dépannage peuvent demander un accès payant annuel à savoir 250 euros par véhicule.

Un groupe de travail issu du comité de suivi “piétonnier” va être mis en place concernant l’accessibilité au piétonnier. Le règlement sera donc évalué et pourrait encore connaître des adaptations.