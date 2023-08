Notre série climat | L’été, une saison bientôt en enfer pour les pompiers de la province de Namur?

C’est le sentiment du colonel Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre. Que ce professionnel aguerri (50 ans de métier en 2024) s’attende au pire, ça ne rassure évidemment pas.

Il en est convaincu: "Le métier de pompier va devenir plus dangereux." Le début de l’été, dit-il, a été très chaud et très sec. Il en a résulté de nombreux feux de broussailles et de champs, notamment à Mettet. "Il y a 10 ans, la fréquence des feux n’était pas aussi élevée qu’aujourd’hui." Un épisode caniculaire par été, voire deux, devient tout doucement la norme.

Une longue période de sécheresse, comme la Belgique y a été confrontée en début de saison, expose les soldats du feu à des interventions extérieures beaucoup plus physiques. Une forte période de chaleur, au-delà des feux, ce sont aussi des routes très glissantes à la moindre pluie, un risque élevé de pénurie d’eau et d’électrocution.

Impliquer les citoyens

À chaque nouvelle séquence de fortes chaleurs, les ambulances sortent plus souvent, pour des insolations, des organismes déshydratés, des imprudences aussi, comme, par exemple, faire son jogging quotidien dans la fournaise. Quant à la pyromanie, elle existe mais demeure marginale.

Pour le colonel Marc Gilbert, le monde politique demeure trop attentiste par rapport à la nécessité de se préparer à des étés toujours plus ardents. "Il faut investir dans du matériel plus adapté aux fournaises estivales et surtout, dit-il, davantage professionnaliser les pompiers. En Belgique, à l’exception de Bruxelles, de Liège et d’Anvers, 2/3 des effectifs sont des volontaires." Autre solution prônée: sensibiliser les citoyens à pouvoir intervenir en cas de prévision d’un phénomène météorologique extrême, comme un orage, de fortes pluies et rafales de vent.

Fin juin, le gouverneur de la province avait déjà mobilisé tous les services de secours et invité les bourgmestres à communiquer et à donner des consignes de prudence à leurs administrés, les prévisionnistes annonçant un orage apocalyptique. Qui n’a finalement pas éclaté dans les proportions annoncées. "Mais ma politique est la suivante, conclut le colonel Gilbert. Quand il est question de préserver les personnes et les biens, toutes les mesures nécessaires et préventives doivent être prises." Même si elles se sont avérées excessives après coup. "Une catastrophe n’est pas toujours prévisible." Autre solution préventive: que les services travaux des communes nettoient régulièrement les avaloirs. À noter aussi qu’il ne faut pas confondre un été pluvieux, comme on le traverse actuellement, et le dérèglement climatique.