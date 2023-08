Le prochain court-métrage de Diskeuve en tournage à Namur

"Domicile Fixe", ou la rencontre avec entre deux mondes qui se côtoient sans se voir ©V.L

Victime des caprices de la météo en matinée, l’équipe technique a longuement patienté sur place avant d’enchaîner les scènes entre ses deux comédiens principaux. À savoir Jean-Philippe Lejeune (Paul) et Vincent Pagé (Marc), installé dans un décor en carton faisant office de logement de fortune. "Aujourd’hui, nous sommes dehors toute la journée. Le démarrage de la journée fut donc compliqué avec la pluie, notamment par le manque de tonnelles pour protéger le matériel", confie Xavier Diskeuve. Fort heureusement, la suite du programme a pu se dérouler sans couacs supplémentaires, jusqu’en fin de journée, lors de la mise en boîte des sept à huit scènes quotidiennes du court.

La pluie, trouble fête de ce tournage ©V.L

Bons baisers de Namur

Après la passerelle de Salzinnes, le tournage devait se poursuivre, entre autres, au café de La Veuve Bila, rue Général Michel, avant de se clôturer, ce dimanche, à l’avenue Reine Astrid. Autant de lieux namurois légions dans la filmographie de Xavier Diskeuve, qui avait déjà, lors de précédentes productions, transformé la gare et le Pavillon de Namur en aéroport. "À Namur, c’est facile de se déplacer et vous avez un panel de décors différents, explique le réalisateur originaire de Dinant. Concernant le choix de la passerelle à Salzinnes (NDLR: où il réside) , celle-ci justifiait la présence d’un SDF puisqu’il s’agit d’un lieu de passage."

La passerelle, lieu de passage, et donc idéal pour cette histoire ©(Copyright: Vincent LORENT )

De jeunes recrues

Outre Jean-Philippe Lejeune et Vincent Pagé, le comédien François Maniquet, inoubliable "cousin Jacques", retrouvera aussi son réalisateur fétiche après déjà sept films en commun. Aux habitués, s’ajoutent aussi deux jeunes recrues dans le rôle des enfants du bourgeois: Naya Demaude et Timothée Pagé, fils cadet de Vincent, qui font chacun leurs premiers pas au cinéma. Un essai face caméra loin de les mettre mal à l’aise. "J’apprécie cette expérience et le réalisateur explique bien ce qu’il veut. Par contre, j’imaginais un tournage avec du soleil", raconte Timothée avec la pointe d’humour caractéristique de son aîné. "C’est amusant de jouer avec plusieurs personnes et de garder ensuite, grâce au film, un souvenir du tournage", commente Naya dont sa maman, Vanessa Poncelet, fait également partie des septante figurants du court-métrage. "Plutôt que d’attendre ma fille et la regarder jouer, j’ai décidé d’y participer par passion pour le théâtre et envie d’expérimenter le cinéma, avance Vanessa, déjà familière à l’univers du cinéaste. Il a une tonalité très originale et un humour décalé que j’aime beaucoup."

Naya et Thimothée, nouvelles recrues du réalisateur namurois ©V.L

©V.L

©V.L