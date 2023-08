Jacqueline François, née le 16 avril 1938 à Houx, a rencontré son futur mari Jules Jeandrain, né le 24 novembre 1939, à Bruxelles. C’était lors d’une fête de Noël. Ils ont six enfants, 14 petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Jacqueline a fait ses études à l’école normale de Champion. Elle a enseigné dans diverses écoles. Elle aime la lecture, la marche et le tricot.

Jules a fait des études de psychologie à Louvain et a fait carrière dans plusieurs centres psycho-médico-sociaux pour terminer comme secrétaire général des Centres PMS du réseau libre de la Communauté française. Il est secrétaire à la fabrique d’église de Dave et est un des membres fondateurs de la salle Al Copette. Le couple a beaucoup voyagé.

Yvette Lepage et Francis Lemaire

Le 5 novembre 1973, Yvette Lepage, née à Namur le 19 décembre 1951 épousait Francis Lemaire, né le 2 avril 1953, à Mornimont. Ils ont eu deux fils.

Ils ont tous deux fait des études de coiffure et ont exercé ce métier. Francis a ensuite été aide-soignant à l’Institut Saint-Martin à Dave, puis adjoint au responsable dans un dépôt grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques à Namur, puis à Marcinelle. Il a terminé comme directeur d’exploitation.

Il a joué dans plusieurs clubs de foot pendant plus de 20 ans et a été entraîneur à Naninne et au mini-foot de Dave. Depuis 30 ans, le couple organise un tournoi de tennis.