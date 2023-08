Un subside de 380.000€ pour la remise à ciel ouvert du Frizet à Saint-Marc

Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement wallon a récemment validé la sélection de 10 projets pour un montant de 12 millions d’euros visant à mettre en place la reméandration (Ndlr : allonger le tracé et réduire la pente d’un cours d’eau pour rendre sa morphologie plus sinueuse) de cours d’eau et à créer des zones d’immersion temporaire (ZIT) dans le but de prévenir les risques d’inondations et de pénuries d’eau. Il s’agit d’une seconde sélection intervenant dans le cadre de l’appel à projets “Résilience, Biodiversité-Climat”.