Revue en Fagne et Thiérache: découvrir l'Histoire par la petite histoire

Le tome 218 de la revue "En Fagne et Thiérache" recèle encore des histoires méconnues pour beaucoup et ravive des souvenirs pour d’autres. Lors d’une balade du mercredi organisée en juillet et août par l’association des Brûlys, des Rièzes et des Sarts, les marcheurs étaient passés près d’un site, dans les bois près de Rièzes, où les traces du crash d’un bombardier Stirling tombé lors de la Seconde Guerre mondiale étaient encore visibles. Cet endroit avait marqué les participants et suscité de nombreuses interrogations. Ce numéro 218 de la revue raconte l’histoire de ce bombardier de la RAF tombé dans la nuit du 29 au 30 juillet 1942 et le sort de son équipage cosmopolite constitué d’Anglais, de Néo-Zélandais et de Canadiens. L’un d’eux pourra s’échapper grâce à un acte héroïque de résistance d’un habitant de Nimelette. Mais nous n’en disons pas plus. Cette histoire est écrite par Marcel Gillard et illustrée de nombreuses photos des traces de ce crash.