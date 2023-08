LA BRUYÈRE | Notre série climat – Vignes et climat: un certain lâcher-prise…

Lutter contre le gel tardif

Le climat qui chauffe dans le nord, c’est tout bénéfice pour la vigne qui, rappelons-le, est une plante méditerranéenne qui n’a pas besoin d’être beaucoup arrosée (hormis les nouvelles plantations).

Toutefois, le réchauffement a aussi ses revers puisque les bourgeons se développent plus vite et comme ils sortent plus tôt, le risque qu’ils gèlent est plus grand. "Ça peut sembler paradoxal mais le réchauffement entraîne davantage de gels tardifs. Pour en limiter les dégâts et retarder le débourrement des bourgeons, il existe plusieurs techniques, relève Pierre-Marie. L’une d’elles, assez ancienne, est la taille tardive, que l’on pratique au domaine. Le principe: garder des sarments (rameaux verts que la vigne pousse chaque année, NDLR) supplémentaires en plus des deux sarments qu’on conserve d’habitude pour le développement du raisin. Cela permet de séparer en plusieurs parties l’énergie de la plante."

À cette alternative préventive, s’adjoignent des moyens plus "curatifs": l’utilisation de bougies de paraffine, l’aspersion d’eau (qui, paradoxalement, permet de réchauffer les bourgeons) ou encore l’installation d’éoliennes, plus petites que les traditionnelles qui, en tournant, permettent de rabattre l’air chaud vers le bas. Enfin, il existe des canons à chaleur.

"C’est un brûleur à gaz qui permet de propulser de l’air chaud dans la vigne, explique Pierre-Marie. Ce qui permet de garder une température plus élevée. Avec la taille tardive, c’est la deuxième technique que nous utilisons." C’est aussi une des plus économiques. "En 2022 par exemple, on n’a pas eu besoin de ces brûleurs à gaz, donc pas dedépense à ce niveau-là, souligne-t-il. En 2023, on les a utilisés deux ou trois nuits. Ça nous a coûté environ 5 000€. C’est un investissement qui n’est pas aberrant comparé à d’autres comme les éoliennes (entre 50 000 et 100 000€) ou les bougies, plus onéreuses aussi en plus de ne pas durer longtemps et de requérir énormément de logistique."

Au domaine du Chenoy, on plante des cépages qui résistent: Solaris, Johanniter, Bronner et Souvignier gris. ©ÉdA – Florent Marot

Des cépages qui résistent

À ce développement plus rapide des bourgeons, s’ajoute la potentialité d’événements météorologiques extrêmes et brutaux tels qu’une canicule très prononcée (le raisin peut aussi attraper des coups de soleil !) ou des épisodes violents de pluie ou de grêle qu’il est difficile d’anticiper malgré les prévisions tant ils peuvent être très rapides et localisés.

"C’est pour ça que le réchauffement génère à la fois du positif pour la vigne en Belgique mais aussi des problèmes que les vignerons du sud de la France et d’Europe connaissent déjà maintenant, estime Pierre-Marie Despatures. Si vous avez un orage après des températures de 40 degrés, il sera plus violent qu’après 28 degrés par exemple. Dans un épisode de grêle, on peut perdre en dix minutes toute la production d’un voire de deux an(s). Contre la grêle, on peut mettre des filets de protection, mais c’est cher. En fait, face aux éléments qui se déchaînent, on ne sait pas faire grand-chose."

Les précipitations et l’humidité persistante peuvent aussi générer des champignons ravageurs comme le mildiou et l’oïdium. Mais le domaine du Chenoy s’en prémunit depuis plusieurs années déjà grâce à ses choix de cépages robustes: Solaris, Johanniter, Bronner et Souvignier gris.

Ceux-ci sont aussi adaptés au climat septentrional. "En Belgique, vous aurez soit ces cépages résistants soit ceux de chardonnay et de pinot noir, qui sont habitués aux conditions plus fraîches. Pour fabriquer des bulles, c’est idéal (les crémants représentent 70% de la production du domaine, fabriqués selon la méthode champenoise) vu qu’ elles demandent plus de fraîcheur et d’acidité."

Pierre-Marie Despatures espère que nous n’irons pas jusqu’à avoir le climat du Rhône en Belgique et celui du Sahara dans le Rhône. ©BELGA

Le climat du Sahara dans le Rhône ? Une cata

Pour le moment, ce n’est pas une mauvaise chose de connaître des épisodes de chaleur. "Mais si on devait avoir les sécheresses du Var ou planter de la syrah, ça serait un réel problème, ajoute-t-il. C ar ça voudrait dire qu’on aurait le climat du Rhône en Belgique et celui du Sahara dans le Rhône. J’espère que ça n’ira pas jusque-là !"

Finalement, être vigneron rend philosophe. "Comme on dépend de la météo, il faut prendre de la distance en se disant que la situation est comme elle est. Soit on l’accepte, soit on change de métier ! Mais s’inquiéter et essayer d’anticiper un futur qu’on ne maîtrise pas, ça ne sert à rien, confie Pierre-Marie. J’ajoute qu’il ne faut pas vouloir à tout prix que tout soit parfait: on essaie toujours de faire le meilleur millésime possible avec ce qui nous est donné. La nature invente toujours un scénario auquel on ne s’attend pas ! En 2022, on a passé toutes les périodes de gel, la vigne était magnifique et le 22 mai, on est descendu à 0,5 degré alors que ça n’arrive jamais. À quelques dixièmes près, les dégâts auraient pu être importants. Bref, ça implique un certain lâcher-prise !"