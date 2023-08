Des aménagements espérés sur la N29 à Gembloux pour sécuriser les abords du Quartier Enée

Autour de la table, personne ne nie le problème. Le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli) a admis que les aménagements actuels étaient trop légers. Il y a lieu d’améliorer les choses.

Bonnes nouvelles, des perspectives existent. "Dernièrement, nous avions interpellé la ministre compétente. Aujourd’hui même, nous avons reçu la validation pour étendre la limitation de vitesse en amont de la traversée de Sauvenière", a annoncé le premier gembloutois qui espère revenir rapidement devant le Conseil avec un projet d’arrêté ministériel. L’installation d’un feu lumineux au croisement avec la rue de la Posterie est également attendue à court terme: "C’est en voie de finalisation."

Tourne à gauche interdit

Enfin, Benoît Dispa convient qu’il est nécessaire de réfléchir avec le gestionnaire de la voirie à l’installation de plots pour mieux signaler les entrées et les sorties de la zone commerciale: "Nous allons entreprendre les démarches."

Toujours en ce qui concerne l’accessibilité au site, un îlot devrait être créé sur la chaussée de Tirlemont pour empêcher le tourne à gauche permettant de remonter vers les Trois Clés. "D’autant plus que le panneau qui l’interdit a été écrasé pas plus tard qu’hier", déplorait mercredi soir Gauthier de Sauvage (Bailli), échevin des Travaux. "Nous espérons cet îlot sera fait rapidement, mais la société en charge de sa réalisation est encore en congé cette semaine. Le directeur des travaux doit avoir un contact avec eux pour que le timing soit très rapide. C’est la première chose sur sa to do list lundi matin."