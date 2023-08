Barbue champêtre, concert, artistes en démonstration: les manifestations en août à la Spirale

Pour commencer, on le rappelle, les artisans seront en démonstration les 2 et 4 dimanches du mois.

Le 13 août, de 10 à 18 h: on pourra voir à l’œuvre, Pierre De Garde (tournage du bois), Nadine Lucchetta (sculpture sur terre), Patricia Biot (filage de verre) et Pascal Davaine (émail sur métal) Le dimanche 27 août, de 10 à 18 h, les curieux pourront découvrir le travail de Patricia Biot (filage de verre), Geneviève Boutsen (vannerie), Didier Henry (travail à la forge), Gaspare Parisi (ébéniste et chantourneur), Jean-Marie Saintes (sculpteur).

Au rayon des activités proposées, on retrouve également un barbecue champêtre agrémenté de concert de plein air. Les festivités se tiendront le samedi 19 août à partir de 18 h 30. À l’affiche: For Fun. Le groupe proposera dès 20 heures des reprises de Francis Cabrel, Eddy Mitchell, Jacques Dutronc, Pierre Rapsat mais aussi de Genesis, Tears for fears, Chris Rea, Queen, Pink Floyd bien d’autres encore. Il faudra compter 26 euros par adulte et 14 euros pour les enfants âgés de moins de 12 ans pour participer à cet événement. Ce prix comprend le barbecue et le dessert ainsi que la participation au concert qui débutera, à 20 h. Il est conseillé de réserver au 083/690790 ou via l’adresse mail contact@laspirale.be

Dans un autre registre, le vendredi 25 août sera l’occasion de faire la part belle au théâtre. Dès 16 h 30, les adultes et enfants dès 6 ans pourront assister à Tchiva, un spectacle de plein air proposé par la compagnie Renarde Noire. Ce spectacle puise dans le répertoire des mythes, contes merveilleux et légendes ou les humains et les chevaux s’allient dans des aventures passionnantes et surprenantes. Entrée au chapeau et réservations au 083 69 07 90.

En dehors de ces week-ends festifs, l’exposition du centre des métiers d’art est accessible en semaine, de 13h à 18 h, et le week-end, de 10h à 12 h. L’entrée est fixée à 4 € dès 16 ans.