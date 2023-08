Une affaire touristique qui roule: le vélo séduit les visiteurs dans la région de Beauraing

Pour l’Office du Tourisme (OTB), les vacances sont loin d’être pourries. Si la météo n’est pas franchement au rendez-vous, par contre, la fréquentation des logements disponibles sur le Beaurinois est bonne. "La première semaine a été un peu vide", explique Dimitri Van Ouche, responsable de l’OTB. Ici, avec le décalage du calendrier scolaire entre la Flandre et la Wallonie, on s’attendait à voir les gens du Nord investir les lieux. Étrangement, cela n’a pas été le cas. Après une première semaine très calme, les choses ont bien bougé. Les vacanciers, francophones et néerlandophones, ont débarqué. Le chiffre de fréquentation a littéralement explosé, sans plus jamais fléchir malgré une météo toujours morose.