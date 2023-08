Namur : l’abbaye de Maredsous, ce chef-d’œuvre néogothique

En second plan, derrière la bonne auberge, nul n’ignore qu’il y a une abbaye et une communauté de moines. Un lieu de culte, de recueillement mais aussi de recherche scientifique (sur la Bible) et de savoir, largement ouvert sur le monde. En témoigne sa bibliothèque, riche de 400 000 volumes.

Ce jeudi soir inaugural, au musée provincial des Arts anciens, le père abbé de l’abbaye Bernard Lorent s’est exceptionnellement mué en guide d’une exposition éblouissante dédiée au Trésor de l’abbaye, dans le cadre du 150e anniversaire de sa fondation.

Intitulé "Maredsous, une communauté-un trésor", ce parcours muséal temporaire, accessible jusqu’au 10 septembre, entend révéler la vision des fondateurs de l’abbaye et celle de son architecte, Jean-Baptiste Bethune (1821-1894). Ce dernier a rêvé l’abbaye de Maredsous de fond en comble, des fresques au mobilier. En plus d’être architecte, Bethune est un fervent catholique. Inspiré par sa rencontre avec Auguste Pugin, illustre confrère anglais et chantre du néogothique (auteur notamment de la rénovation du palais de Westminster), l’architecte belge a milité pour que Maredsous rayonne en tant que vitrine grandiose de ce style architectural nouveau et en vogue au milieu du XIXe siècle.

Revisitant les formes médiévales, le (néo)gothique, pense Bethune, est la plus belle des architectures pour signifier la pureté et la piété chrétiennes. Un siècle plus tard pourtant, l’abbaye, comme l’a rappelé le Père abbé, ne pourra plus voir en peinture le moindre objet de facture néogothique. C’est dire, une sculpture a même failli finir en bois de chauffage pour le four à pain.

Ostensoirs et reliquaires

En pleine mania néogothique, en 1872, c’est tout naturellement qu’Henri et Jules Desclée confieront à Bethune, qu’ils trouvent génial, la mission de bâtir sans compter l’abbaye de Maredsous.

Les Desclée, une famille de grands industriels désireuse d’un grand renouveau ecclésiastique sont les principaux bailleurs de fonds de cette entreprise hors norme.

On le sait, le pieux architecte se surpassera pour faire émerger de la pittoresque vallée de la Molignée toute la splendeur d’un monastère aux proportions impressionnantes et aux pierres joliment chantournées. Maredsous doit être et sera le chef-d’œuvre total de sa vie.

La première pierre est posée le 20 mars 1873. Pour voir la dernière se poser, il faudra patienter 20 ans. Cependant, le pape Léon XIII l’élève déjà au rang d’abbaye en 1878, seule communauté monastique à recevoir ce titre après la Révolution française.

Trois objets incarnent le mieux les débuts de l’abbaye: l’authentique truelle qui posa la première pierre, deux clefs dorées d’ouverture de ses vantaux et, enfin, une règle de saint Benoît (480-547) enluminée, censée régir la vie de la communauté et combattre l’oisiveté, ennemie de l’âme.

Passée cette introduction historique, place à une somptueuse collection de calices, ciboires, ostensoirs et reliquaires etc. Une orfèvrerie façonnée de main de maître dans des matériaux précieux, cuivre doré, argent, émail, vermeil, parfois sertie de rubis et rehaussée de pierres fines.

Les premiers moines étant issus de milieux aisés, il était de coutume que leur famille fasse don à la communauté d’une pièce de très grande valeur car signée d’un prestigieux atelier. À quoi il fallait ajouter les nombreux dons, de souverains, princes, nobles et bourgeois. Dans l’abbaye d’avant la réforme de Vatican II (1962-65), les besoins sont grands. Il faut de quoi célébrer simultanément le culte sur pas moins de 30 autels.

D’entre tous ces trésors sacrés, le visiteur pourra admirer le calice offert à l’abbé Columba Marmion, troisième abbé de l’abbaye, par la reine Élisabeth de Belgique, en juin 1920, de même que le calice offert par le pape Léon XIII, aux incrustations et ciselures splendides. Rien n’est trop beau pour servir Dieu.

Maredsous, une communauté-un trésor, jusqu’au 10 septembre. Au Musée des Arts anciens, rue de Fer 24. Ouvert du mardi au dim de 10 à 18 h. www.museedesartsanciens.be