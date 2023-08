Namur: une exposition artistique cet été à l'EMAP, place du Théâtre

De quoi valoriser le savoir-faire de jeunes talents de la troisième à la sixième secondaire aux styles divers. "Cette exposition est importante pour eux, car il s’agit d’un premier pas vers l’extérieur", raconte Manon Vandam, professeure de dessin.

Dès le diplôme du secondaire (CESS) en poche, la plupart de ces élèves poursuivront ensuite leur apprentissage dans l’enseignement supérieur artistique, mais pourront déjà exposer leurs œuvres. Cette première vitrine constitue donc une carte de visite pour ces artistes en herbe qui, au fil de leur parcours, devront planifier des expositions et vernissages pour tenter de se forger un nom auprès du public.

Une tradition picturale

À ce jour, l’EMAP (ex-institut provincial Roger Lazaron) demeure la seule école de la Province de Namur à proposer des études artistiques, permettant d’acquérir des compétences techniques. "Le tout en développant la personnalité, la réflexion et la sensibilité", précise-t-on à l’établissement. Une tradition d’apprentissage qui, à l’échelle locale, trouve son origine en 1835, sous le mayorat de Jean-Baptiste Brabant, avec la fondation de l’Académie de peinture et de paysage, dont l’EMAP est l’héritière directe. Rebaptisée ensuite en académie des Beaux-Arts de Namur, l’école accueilla au cours de son histoire d’illustres artistes namurois: Félicien Rops, Evelyne Axell, Renée Prinz, Albert Dandoy ou encore Théodore Baron.

En 1996, à la suite d’une nouvelle norme de la Communauté française qui impose un minimum de 400 élèves pour tout établissement scolaire, l’académie a fusionné avec l’école professionnelle communale Roger Lazaron, située rue Pépin. Un quartier (rue Pépin et place du Théâtre) où les humanités artistiques ont finalement déménagé, 16 ans plus tard, lors de sa reprise par la Province, au détriment des locaux de la rue du Lombard. Ceux-ci continuent toutefois d’être occupés par des enfants, adolescents et adultes durant des ateliers pluridisciplinaires, organisés toute l’année.

Du 16 au 25 août – Place du Théâtre, 3. Accès gratuit.