La volonté des organisateurs de cette première édition est de retrouver un esprit de fête à l’ancienne, familial et convivial. "Je ne vais plus aux fêtes de Wallonie le dimanche car il y a des choses qu’on ne devrait pas y voir. Ça n’a plus rien à voir avec les fêtes de mon enfance, estime Sylvie Wauty, membre de l’ASBL et co-organisatrice. Nous avions envie de relancer une vraie fête d’antan avec des animations et des métiers à l’ancienne avec des démonstrations."

L’ASBL a choisi le même nom parce que c’est le même week-end, tout simplement. "Nous ne voulons pas concurrencer les fêtes de Wallonie namuroises, je pense que les deux peuvent être complémentaires. On peut aller à Namur centre et venir à Flawinne après ou l’inverse", ajoute Sylvie Wauty.

Ambiance guinguette et produits du terroir

Entre 40 et 50 exposants seront présents. Parmi ceux-ci: des personnes qui travaillent le grès, le bois et le cuir, des sculpteurs, un coutelier, des dentellières, un joueur d’orgue de Barbarie (Pierre Champion), des créateurs de bougies artisanales, mais aussi des produits de bouche du terroir comme des escargots, du fromage de chèvre, des bières et des confitures artisanales… "Il y aura une petite restauration et la poissonnerie de Belgrade, On s’en fish, proposera un buffet de la mer, indique Sylvie Wauty. On aura aussi une médium, sorte de Madame Irma qui rappelle les fêtes d’antan. Je suis également à la recherche d’un(e) sabotier/sabotière."

L’événement se déroulera à la ferme du Caboch’Art, au 33 de la rue Henri Linchet, qui vise à être un lieu névralgique de la culture locale. L’endroit jouit d’une cour, d’un grand chapiteau (pour que les visiteurs soient au sec en cas de pluie) et dispose d’un vaste jardin. "Il sera décoré et agrémenté de lampions, pour une ambiance guinguette, avec une petite scène où des artistes pourront se produire", poursuit Sylvie Wauty. L’objectif de Caboch’Art est aussi de mettre en avant les artistes du coin qui souhaitent se faire connaître. "Qu’ils ou elles jouent d’un instrument ou chantent a cappella par exemple, c’est avec plaisir qu’on les accueillera !"

Un château gonflable, des grimages et des animations seront proposés pour les enfants. À cela s’ajouteront de la pétanque à boules carrées, des balades en segway ou encore un groupe de costumes vénitiens, Les Alohas.

Avant ces Wallos miniatures, l’ASBL organise aussi deux autres événements: un marché nocturne artisanal ce vendredi 4 août et des apéros flawinnois le vendredi 1er septembre. L’envie de l’ASBL est de redonner un nouveau souffle à Flawinne ! "Dans le temps, c’était vraiment vivant ici et puis Flawinne s’est endormie petit à petit. Le Covid n’a évidemment pas aidé. Une boulangerie et une boucherie ont fermé, déplore Sylvie Wauty. On a donc souhaité réveiller tout cela et redonner l’envie aux gens d’aller vers les autres, pour retisser des liens."

Facebook : Le caboch’art ASBL et Wallos Flawinnoises.