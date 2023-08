Sambreville : Qui a vu Paul Brolet, disparu depuis le 29 juillet ?

Le samedi 29 juillet, vers 11h, Paul BROLET, un homme âgé de 73 ans, a quitté le home le "Gai Logis" situé rue de l’Institut à Auvelais – entité de Sambreville. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Paul mesure environ 1m85 et est de corpulence normale. Il est chauve et a les yeux bleus. Il a une voix forte et se déplace avec une canne en bois.

Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue sans manches, un T-shirt bleu marine avec des inscriptions blanches et rouges sur le devant, un short bleu, des baskets blanches et une casquette bordeaux avec l’inscription jaune "Étang du Vieux Château Farciennes".

Le septuagénaire "est autorisé à sortir car il possède toutes ses facultés intellectuelles. Il n’est pas confus. Il nous a dit qu’il allait chercher de la pommade à la pharmacie. Pour nous, c’était tout à fait normal", a confié la directrice de la résidence à nos confrères de La Meuse-Namur dans son édition de mardi. Même son de cloche du côté de la police SamSom, indiquant que l’état de santé du disparu est bon et qu’il ne représente donc pas une menace, ni pour lui ni pour les autres.

Nos confrères rapportent par ailleurs que la petite-fille de Paul Brolet, Tracy, a également lancé un appel pour retrouver son grand-père. "Nous espérons le retrouver de tout cœur. Nous craignons qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave", a-t-elle déclaré.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu