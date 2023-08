Projet de centrale à tarmac à Assesse: les Enrobés Namurois ont acquis le bois Robiet

Depuis 2020, Nonet et Sotraplant, regroupés sous le nom des Enrobés Namurois, projettent la construction d’une centrale à tarmac à Assesse, en bordure de la N4, sur le site du bois Robiet. Au fil des ans, le projet s’est heurté au refus de la Commune de même qu’à celui de la Région. L’opposition de citoyens est également bien présente, notamment via les comités Covisart ASBL et N931.