Le peintre Henri Bles est entré pour la 11e fois au musée provincial des Arts anciens (TreM.a)

Le conservateur général et directeur du service des Musées et du Patrimoine culturel de la Province de Namur n’est pas peu fier de commenter le 11e tableau de la collection, qui fait du TreM.a le musée abritant le plus de peintures d’Henri Bles au monde.

Son œil avisé a rapidement établi des similitudes entre le dernier arrivé et de plus anciens. En témoigne qu’il a été volontairement accroché en face d’un paysage avec la parabole du Bon Samaritain.

"Regardez, l’arrière-fond est le même (notamment une montagne façon rochers de Freÿr). Signe que Bles glisse des personnages de paraboles selon les commanditaires."

Sur les deux tableaux, on retrouve effectivement le même bestiaire, dont une licorne, un chat qui tourne le dos, un cerf, etc.

En réalité, explique Julien Devos, le paysage contenant la parabole du Bon Samaritain était au départ destiné à figurer la prédication de saint Jean-Baptiste. "Dans la parabole du Bon Samaritain, la présence des animaux, dont la licorne (une créature légendaire) n’a aucune raison d’être", précise-t-il. Que l’interversion soit dictée par un impératif commercial d’aller vite, ou trahisse un manque de temps lié à une commande de dernière minute, ce 11e tableau, quoi qu’il en soit, éclaire les précédents.

Zoom sur une scène biblique emblématique de cette Prédication de saint Jean-Baptiste, quoique reléguée au second plan : le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. On y voit aussi une colombe blanche peinte à la verticale de la tête du Christ et incarnant le Saint-Esprit descendu sur le nouveau baptisé. ©Pierre Wiame

Dans ce paysage grandiose voire écrasant, il est nécessaire de passer la scène biblique à la loupe pour en apercevoir les détails. Sur ce clichés, on distingue bien que saint Jean-Baptiste tient un livre de la main gauche et lève la main droite en signe de bénédiction. Il bénit des animaux de toutes les espèces, mammifères, oiseaux et même un serpent. ©Pierre Wiame

Un "paysage-monde"

Il est aussi profane dans la mesure où la scène biblique semble dissoute dans le paysage, dominant car riche d’éléments d’arrière-plan signatures de l’œuvre de Bles: les rochers, la végétation, les oiseaux, etc. Pour désigner l’immense décor où se déroule la prédication, et même le baptême de Jésus à l’observer de plus près, les spécialistes parlent d’un "paysage-monde", un courant artistique représenté par Bles, mais aussi par Joachim Patenier (1485-1524).

"Pour nous, complète le conservateur, ce nouveau tableau est exceptionnel en ce qu’il permet d’expliquer le travail en atelier où plusieurs peintres œuvraient, dont Bles, spécialisé en paysage. Nous sommes dans des commandes en séries. À un moment, l’atelier ne devait produire que des saint Jean-Baptiste et on lui a demandé un Bon Samaritain."

L’achat du tableau remonte à la fin décembre 2022. Le service des Musées l’a repéré dans une vente aux enchères, en Allemagne, où il n’a pas atteint le prix souhaité par son propriétaire, un collectionneur privé tenant à son anonymat et négociant par l’intermédiaire d’un galeriste de Cologne. Le conservateur adresse aussitôt un dossier solide au député président Jean-Marc Van Espen, dans lequel il plaide en faveur de l’achat. Un appel à enrichir la collection du TreM.a entendu sans délai et ouvrant la porte à une négociation. "Il fallait absolument qu’on ait ce tableau", résume Julien Devos.

Curieusement, la Province fait mystère du prix de l’acquisition pour des questions de sécurité et d’assurance, mais tout en parlant d’une opportunité inespérée. De fait, 40 000€, ce n’est rien du tout sur le marché irrationnel de l’art pour une œuvre de cette envergure. Julien Devos dit avoir pu trouver des arguments plus moraux que sonnants. "Sortant de l’anonymat, cette Prédication de saint Jean-Baptiste allait retrouver la lumière d’une collection publique, et sa place dans l’histoire de la peinture", souligne l’enthousiaste patron des musées provinciaux. Et qui peut mieux qu’un musée prendre soin d’une œuvre, et l’étudier comme personne ? Ces arguments ont fait mouche et joué en faveur de la Province, sur le coup très chanceuse alors qu’elle aurait pu passer à côté de la montre en or. Ce dont Julien Devos est très conscient: "L’occasion était rarissime. C’est peut-être la seule acquisition que je connaîtrai dans ma vie de conservateur."