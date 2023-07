Présence policière à Esperanzah!: plusieurs nouveautés cette année

Le service d’ordre s’est focalisé sur certains aspects. "On a fait un focus sur le camping sauvage où on a mis 16 personnes, raconte la première commissaire Marjorie Higuera y Vidal, directrice des opérations de la zone Entre-Sambre et Meuse. Ça a assez bien marché parce qu’on n’a presque pas eu de camping sauvage. On a redirigé les personnes concernées vers le camping dédicacé au festival, et ça a empêché certaines nuisances pour les riverains."

En termes de problèmes de circulation et de la mobilité, des nouveautés ont aussi été prises. "Sur la nationale où les festivaliers se parquent en épis, on a imaginé un dispositif qui englobe toutes les arrivées sur le site. Comme nos motards étaient présents de 8h du matin jusqu’à minuit (les autres années, le service policier était de 8h à 16h), il y a eu moins d’encombrement sur la voie et ça a permis de ne pas embarquer trop de véhicules. Ceux qui ont été enlevés concernaient plutôt le camping sauvage." Au final, le dépanneur a été appelé à 70 reprises.

Drogue: davantage de saisies

Davantage de dispositions ont été apportées en ce qui concerne la drogue. "On avait le service d’ordre en lui-même en ce qui concerne la préservation du site du festival, et d’un autre côté on a créé un service plus centré sur la recherche de stupéfiants, orienté dealers. Ce fut une réussite, avec une augmentation des saisies aux entrées."

En bord de Sambre, une sécurité policière a également été mise en place. "La police des voies navigables est intervenue. Il y avait une interdiction d’amarrer durant tout le festival, et donc ça a permis à nouveau moins de nuisances sonores."

Ces nouveaux moyens déployés ont dû être coordonnés. "On a bénéficié d’une bonne collaboration avec l’organisateur du festival, qui a davantage géré la sécurité du site pour nous permettre de garantir l’ordre à l’extérieur . Il y a eu également une implication plus intense de la part du bourgmestre. Il assistait à toutes les réunions matinales sur le site, il a un intérêt très prononcé pour le festival."

Le mode d’action étant différent de l’an dernier, les résultats ne sont pas vraiment comparables: "On a enregistré plus d’interventions cette année, mais c’est parce qu’on était plus présent en prévention sur l’extérieur du site. L’organisateur a parfaitement géré l’intérieur", explique Marjorie Higuera y Vidal.

Bonne entente avec les festivaliers

Globalement, les relations entre les policiers et les festivaliers sont assez bonnes.

"Du moment qu’on discute, ça se passe très bien. Bien sûr, une fois qu’on essaye de faire respecter la loi, ça pose davantage de problèmes. Il y a toujours quelques récalcitrants. Mais le public est plutôt familial, donc on se respecte, on circule sur le festival sans trop de problème, il y a même un lien qui se crée. Les festivaliers constatent notre utilité".