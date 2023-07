L’événement est coproduit par Charlie’s Factory, l’hôte des lieux, et Les Boîtes à Idées, la compagnie dirigée par Nicolas Buysse.

Par un ruissellement de mots et d’émotions, les festivaliers, installés au bord de l’eau, seront équipés de casques et portés par les plumes de Musset, Lamartine, Rimbaud, Michaux et bien d’autres grands poètes. Le tout dans un moment suspendu par une immersion audio garantissant une intimité absolue.

Au programme

Tous les soirs à 20h45, des poésies à fleur d’eau avec Nicolas Buysse, Karin Clercq, Maxime Glaude et Elie Belvo seront proposées.

Il y aura également des 2e parties de soirée composées de concerts.

– Jeudi 31 août à 22h: TIBIDI Château Cheval, de la musique polyphonique et rock par les Demoiselles de Bruxelles.

– Vendredi 1er septembre à 22h: Dj set electro The Weird par Maxime Glaude.

– Samedi 2 septembre à 22h15: La Quarantaine, tour de chant de Greg Houben et son orchestre.

– Dimanche 3 septembre à 22h: Fakers !, guitare et batterie, de la pop et du rock avec Elie Belvo et Chris.

The Flow by Charlie’s Club, Boulevard de la Meuse 160, Jambes

Réservation: https ://theflowevent.be