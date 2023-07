Les 160 bougies de l’Union royale culturelle de Faulx-les Tombes

Il jouait de l’harmonium et a décidé de fonder une société de musique pour procurer à la jeunesse un délassement "sain et instructif" et de rehausser les fêtes et particulièrement les processions. L’union royale culturelle de Faulx-Les Tombes est dès lors née, à Noël 1863. Les premières répétitions de la jeune fanfare ont eu lieu chez Jean-Joseph Bouchat.

En 1866 une souscription a permis l’achat d’un drapeau qui existe toujours.

Trois ans plus tard, 70 programmes étaient imprimés et des costumes de scène loués au prix de 6,5 francs belges, pour la troupe de théâtre qui venait de voir le jour.

Pour le 10e anniversaire, la musique du 3e régiment des Carabiniers était présente.

Le 20 février 1883, l’abbé Toussaint mourait au presbytère.

Au début de l’année 1924, la société est devenue Fanfare royale.

Fin 1929, la société a envisagé la construction de son local, dont elle est devenue propriétaire l’année suivante.

Pendant la Seconde Guerre, les activités ont cessé. Mais fin 1945, Louis Boly et Michel Collart se sont investis pour relancer la machine.

1969 a été marquée par des décès de Frantz Tasiaux, du secrétaire André Collart et du chef René Delisée. Mais la fanfare a continué à vivre. Et en octobre 1976, elle fut reconnue par le ministère de la Culture. Trois ans plus tard, elle se classait en première division et se voyait décerner le grand prix Camille Schmit.

Des marches créées lors des anniversaires

Pour le 125e anniversaire en 1988, Louis Boly a créé une marche: 125 ans, l’Union en avant. Au cours des festivités, Jean Marchal récoltait une distinction pour plus de 60 années comme directeur et metteur en scène de la section théâtrale.

En 1990, l’ensemble comptait 40 musiciens. Ils étaient presque 50 lors du 130e anniversaire, en 1993.

En 2002, la fanfare a participé pour la première fois au Télévie, avec un concert regroupant plus de 110 musiciens venant de Faulx-les Tombes, Ohey, Courrière et Gesves.

Au moment de fêter le 140e anniversaire en 2003, l’école de musique comptait dix élèves répartis entre les deux professeurs, Louis Boly et Didier Rase.

2003 à 2010 a été une période particulièrement faste, avec chaque année entre 20 et 25 sorties musicales et entre quatre et six représentations théâtrales. Sans compter la nouvelle marche, appelée l’Union 145.

À partir de 2011, le groupe a enregistré le départ de plusieurs piliers des années d’après-guerre: Léon Pirmez après plus de 70 ans d’activités musicales et Louis Boly qui a œuvré plus de 65 ans au sein de la société.

Pour les 150 ans de l’Union en 2013, les petits plats ont été mis dans les grands avec un cabaret en musique et en chanson, dans une revue intitulée La route de l’Union. À cette occasion, le régisseur Jules Balthazart a reçu la médaille d’excellence de 1re classe pour plus de 55 ans d’activité musicale.

Encore quelques décès ces dernières années: Louis Rase (cor alto), Pol Nigot (musicien et acteur) et Paul Dresse (porte-drapeau).

Didier Rase, l’homme-orchestre

Didier Rase, un président au four et au moulin. ©EdA

Didier Rase, depuis quand faites-vous de la musique ?

J’ai aujourd’hui 65 ans et je suis entré à la fanfare à l’âge de 10 ans. J’ai suivi les cours de solfège chez Louis Boly et Michel Collart. Ce sont ces deux piliers qui m’ont vraiment donné le goût de la musique. J’ai aussi suivi les cours de chef de musique, organisés par la fédération namuroise de musique, donnés par Alain Crépin, commandant à la force aérienne.

Quel instrument jouez-vous ?

Du bugle, un instrument mis au point par Adolphe Sax. Il ressemble un peu à la trompette.

Quand on dit que vous avez tout connu à l’Union, c’est vraiment tout ?

J’ai, de fait, gravi tous les échelons de la société: acteur, musicien bugliste, membre du comité, sous-chef de musique, professeur à l’école de musique, bibliothécaire et président depuis 2017, aidé entre autres par le secrétaire Jean-Pierre Bruyers. 2001 a été une année importante puisque, à la suite de l’arrêt de Louis Boly à la direction, j’ai été nommé chef de musique.

Vous avez participé à une émission de télévision ?

Oui, j’étais élève à l’école de l’État de Gesves, comme on disait alors, et on a participé à l’émission À vos marques de la RTBF, animée par Robert Frère. Nous avions gagné contre une école bruxelloise.

Des souvenirs heureux ?

J’en vois deux. Je suis en rapport avec une société musicale alsacienne à Hunawhr et nous sommes partis donner deux concerts pour les fêtes de la musique française et une excursion à Rémich pour une croisière sur le Rhin. Le deuxième, ce sont les travaux à la salle qui ont placé un escalier extérieur pour renforcer la sécurité en cas d’incidents graves.

Des souvenirs moins heureux ?

Voir partir les anciens qui prennent de l’âge et qui décèdent. J’ai été fort marqué par le décès de mes parents et de mes deux professeurs de musique, Louis Boly et Michel Collart.

Vos objectifs pour ces prochaines années ?

Le départ d’anciens est un problème et la relève n’est pas évidente. Je voudrais que la fanfare tienne le coup et puisse accueillir de nouvelles recrues, mais c’est loin d’être facile. J’y mets, avec le comité, toute mon énergie.

Un point commun : tous amoureux de la musique

Régulièrement, l'Union fête ceux qui comptent plusieurs années au service de la musique. ©EdA

Dès la création de la fanfare, le baron de Godin d’Arville en a accepté la présidence d’honneur. À son décès, il a été remplacé par le chevalier de Sauvage.

Après sa disparition, Franz Tasiaux, un industriel bruxellois, a repris le flambeau. Sous son impulsion, la fanfare a participé à l’expo 1958.

À son décès, ses deux fils, Jacques et Philippe ont proposé d’assurer conjointement cette présidence d’honneur. Les deux frères sont morts fin du dernier siècle et les deux fils de Jacques, Robert et Jean-Pierre, poursuivent l’œuvre de leur papa.

Les présidents qui assument la gestion quotidienne ont suivi les objectifs du fondateur et premier président, l’abbé Toussaint. Ont pris la relève pour des périodes variables, l’instituteur Joseph Baily, Firmin Borsu, Hyacinthe Kesch, Jules Dubois, Jean Marchal, Jean-Pierre Hontoir, Didier Boly et actuellement Didier Rase.

Ils ont tenu la baguette

Les chefs de musique sont évidemment des pièces importantes dans le puzzle. C’est Auguste Spirlet qui a pris, le premier, la direction du groupe. Il dirigeait déjà la fanfare de Samson-Brumagne. Joseph Labory a dirigé la fanfare de 1871 à 1882. Il était également directeur de la musique du régiment des Guides.

Jules Joseph Bastin lui a succèdé. Ce saxophoniste est issu du conservatoire royal de Bruxelles et a été chef au régiment des Carabiniers

Joseph Dubois a assumé quelques missions, avant Firmin Borsu, qui cumulait avec la fonction de président.

En 1933, Adolphe Bastin a pris la relève. Saxophoniste alto, sorti du conservatoire de Bruxelles, puis directeur au régiment des Guides, il a dirigé la fanfare jusqu’en 1940, conjointement avec la fanfare d’Havelange.

1946 a vu l’arrivée de Gustave Istat. Saxophoniste sorti du conservatoire de Namur, il a dirigé le groupe pendant un an.

De 1947 à 1969, la relève a été assurée par René Delisée qui a composé la marche du centenaire.

Début 1970, Alfred Génicot est devenu chef. Sorti du conservatoire de Namur, ce musicien jouait du tuba solo. Il dirigea jusqu’en 1972.

Michel Collart, tromboniste, secrétaire de la société et dirigeant de l’école de musique, a pris en charge les fonctions jusqu’en août 1984, année qui a vu l’arrivée de Louis Boly, bugle solo. Amateur hors pair, il a tenu les rênes de la direction jusqu’à l’année 2000. Il était également à la tête de l’école de musique avec son sous-chef Didier Rase.

À l’arrêt de Louis Boly, Didier Rase a été nommé chef de musique avant d’être remplacé par Gary Rodric.

Les régisseurs se sont particulièrement occupés de la partie théâtrale. De Jules Marchal, le premier au dernier en date Paul Fontinoy jr, la section théâtrale a connu comme responsables Gilbert Balthazart, Jean Marchal, Arnold Maes, Pol Nigot, Léonce André, Jules Balthazart, Jory Deleuze, et David Delrée, puis une mise en scène collégiale avec, entre autres Michel Daussy, Marie-Rose Goffar et Yves Botton.

Le programme de l’anniversaire

Les festivités débuteront le samedi 5 août à 18h par un concert sur la place du village, la fanfare étant invitée par le club de pétanque

Le dimanche 6 août, à l’école de l’Envol, de 11h à 13 h, concert apéritif offert par la fanfare, puis concert présenté par les élèves de l’école de musique et d’un invité surprise.

Dès 13 h, place au barbecue avec réservation obligatoire pour le lundi 31 juillet. Dès 15 h 30, show Véronika, disco-pop-rock.

Réservations auprès de Didier Rase au 081 570 654, au 0476 635 947 ou via rase.didier@gmail.com - ou après de Jean-Pierre Bruyers au 081 513 823, au 0498 071 036 ou via jpbruyers@gmail.com