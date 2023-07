Du vin rouge d’Annevoie mis en bouteille

Les 2400 unités du produit final seront commercialisées dans les prochains jours, le temps que le vin retrouve ses arômes après la mise en bouteille.

Dès la fin du mois de novembre, il devrait être accompagné par du Sauvignac, vin blanc en méthode traditionnelle.

11,5 hectares en bio

À l’origine de ce projet, il y a d’abord une passion autour du vin, partagée par Léopold Loumaye et son père Ernest-Tom, propriétaire des Jardins d’Annevoie. Né de cet intérêt commun, un vignoble de 11,5 hectares a été planté en avril 2020, sur des prairies situées en Haute Meuse. De quoi diversifier l’offre des Jardins, fréquentés par environ 60 000 visiteurs par an. "Le but est de proposer un petit supplément pour le public qui pourra ainsi goûter le vin, visiter le chai et éventuellement les vignes", explique Léopold Loumaye.

Cardiologue de métier, le vigneron s’est aussi lancé dans cette aventure à temps partiel par envie d’une expérience plus entrepreneuriale, loin du monde hospitalier.

Au total, quatre cépages blancs (Johanniter, Solaris, Cabernet et Sauvignac) constituent ce terrain, exposé au sud et au sud-ouest sur un sol à dominante argilo-calcaire. La Cabaret Noir, quant à lui, s’avère l’unique variété rouge de l’exploitation avec une superficie d’1 hectare et demi. Cinq variétés donc qui ont pour caractéristiques d’être tant issues de l’agriculture biologique que résistantes aux champignons. "Nous avons choisi cinq cépages interspécifiques, croisés avec des vignes sauvages, car ils résistent aux maladies telles que l’oïdium et le mildiou", justifie Léopold Loumaye. Et pour l’entretien des pieds de vigne, le Château d’Annevoie peut compter sur le soutien infaillible de quatre cochons néo-zélandais qui veillent au "groin".

Après la commercialisation du vin blanc en 2021, son équivalent rouge s’apprête désormais à compléter la boutique des Jardins d’Annevoie. Il sera également possible de se le procurer dans les magasins D’ici, à Naninne et Wépion.