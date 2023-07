Assesse: neuf couples jubilaires mis à l'honneur

Ont été mis à l’honneur pour leurs noces de diamant, à savoir 60 ans de mariage, Alberte Guillaume et Georges Botton, d’Assesse.

Pour les noces d’or, Gisèle Damoisiaux et Michel Brasseur, Françoise Martin et Jean-Pol Dion, Danielle Piquard et Michel Draux, Agnès Dion et Jean Cunin, Micheline Haution et Francis Marchal, tous de Sart-Bernard ; Bernadette Adam et Jacques Chainnieaux, Annie Mousquet et Bernard Tonon, tous deux de Courrière,

ainsi que Jeanne Wasterlin et Salvatore Salerno d’Assesse.