32 000 festivaliers à Esperanzah!, un bilan en deçà des espérances

"C’est une 21e édition dont nous sommes très fiers, se félicite Jean-Yves Laffineur, programmateur et directeur de l’événement. On propose un modèle de festival différent des autres. Sur le plan musical, on met en lumière des artistes émergents. On ne se bat pas pour obtenir des têtes d’affiche “mainstream”. On s’adresse aussi aux plus jeunes et on constate que ça fonctionne. Au niveau des arts de rue, notre programmation prend une belle ampleur. Puis, on ne propose pas seulement du divertissement. On invite également des collectifs et associations à venir s’exprimer. On continue de défendre un modèle social, culturel et alternatif."